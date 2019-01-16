«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.
В составе «Нэшвилла» хет-трик оформил Виктор Арвидссон, дубль в активе Ника Бонино, а Рокко Гримальди и Калле Йернкрок забросили по одной шайбе.
«Вашингтон» ответила шайбами Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по одной голевой передаче, а Дмитрий Орлов не записал в свой актив результативных действий.
Это поражение стало для «Вашингтона» третьим подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.