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Овечкин и Кузнецов не помогли «Вашингтону» избежать разгромного поражения от «Нэшвилла» в матче НХЛ 

RT на русском 28 минут назад
Фото: Reuters
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел разгромное поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Нэшвилле, завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев льда.
В составе «Нэшвилла» хет-трик оформил Виктор Арвидссон, дубль в активе Ника Бонино, а Рокко Гримальди и Калле Йернкрок забросили по одной шайбе.
«Вашингтон» ответила шайбами Никласа Бекстрёма и Ти Джея Оши. Александр Овечкин и Евгений Кузнецов отдали по одной голевой передаче, а Дмитрий Орлов не записал в свой актив результативных действий.
Это поражение стало для «Вашингтона» третьим подряд в регулярном чемпионате.
Ранее сообщалось, что «Коламбус» победил «Нью-Джерси» в матче НХЛ.
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