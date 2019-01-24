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Российский хоккеист сломал ногу арбитру 

Рамблер + ещё 40 13 часов назад
На матче чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо» главный арбитр Эдуард Одиньш получил закрытый перелом из-за въехавшего в него игрока. Об этом сообщается на сайте КХЛ.
Одиньша доставили в одну из больниц подмосковного Подольска, где базируется «Витязь». Там у арбитра диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.
Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подчеркнул, что столкновение арбитра и хоккеиста было «игровым эпизодом» и несчастным случаем. Он заверил, что в действиях игрока не было умысла.
Sports.ru отмечает, что игроком, въехавшим в арбитра, был форвард «Торпедо» Данил Веряев.
По данным издания, в момент столкновения судья находился рядом с лицевым бортом. Он покинул площадку на носилках.
Анисин рассказал, что в ближайшее время 42-летнего Одиньша перевезут в Москву. Он выразил надежду, что скоро арбитр «вернется в строй».
Хоккей , Видео , Данил Веряев , Алексей Анисимов , Sports.ru
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