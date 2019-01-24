Российский хоккеист сломал ногу арбитру

На матче чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Торпедо» главный арбитр Эдуард Одиньш получил закрытый перелом из-за въехавшего в него игрока. Об этом сообщается на сайте КХЛ.

Одиньша доставили в одну из больниц подмосковного Подольска, где базируется «Витязь». Там у арбитра диагностировали закрытый перелом обеих костей левой голени со смещением.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов подчеркнул, что столкновение арбитра и хоккеиста было «игровым эпизодом» и несчастным случаем. Он заверил, что в действиях игрока не было умысла.

По данным издания, в момент столкновения судья находился рядом с лицевым бортом. Он покинул площадку на носилках.

Анисин рассказал, что в ближайшее время 42-летнего Одиньша перевезут в Москву. Он выразил надежду, что скоро арбитр «вернется в строй».