Коскинен получил новый контракт в НХЛ. Летом он не стал оставаться в СКА

Когда-то он был малоизвестным финским вратарём, приехавшим попытать счастья в новосибирскую «Сибирь». Затем он выиграл два Кубка Гагарина, перейдя в СКА, успешно перебрался в НХЛ, а теперь стал первым номером в команде главной молодой канадской звезды Коннора Макдэвида Микко Коскинен стал исключением из правил, став одним из немногих европейских вратарей, кто смог покорить НХЛ в 30-летнем возрасте.

Коскинен с контрактом, Тальбо не у дел

На днях «Эдмонтон» заключил с финским стражем ворот новый трёхлетний договор на сумму $ 4,5 млн за сезон, что больше нынешней пробной зарплаты на $ 2 млн Эта сделка стала ответом на вопрос, в кого из двух примерно равнозначных голкиперов руководство «Ойлерз» верит больше — Кэма Тальбо или Микко Коскинена. Немолодой финн удивительным образом выиграл эту конкурентную борьбу, хотя Тальбо был стартёром «нефтяников» на протяжении четырёх лет, и видел вместе с командой всякое.

В нынешнем сезоне Тальбо сыграл за «Эдмонтон» 27 матчей — ровно столько же, сколько и Коскинен. Однако финн трижды отметился «сухарями», отражая 91,1% бросков и пропуская 2,78 гола за матч, а 31-летний канадец не дотягивает до 90% и пропускает более 3 шайб за встречу. У обоих из них не было контрактов на следующий год, и перед стартом чемпионата мало кто ставил на то, что Коскинен разгромит конкурента.

«Команда чувствует, что он заработал продление контракта. Он действительно бился за «Ойлерз». Сейчас не так просто найти хорошего голкипера. В прошлом году лига расширилась и появился «Вегас», в будущем тоже будет драфт расширения. Это значит, что в выигрыше остались те команды, которые имели двух хороших стражей ворот. Коскинен стал по-настоящему ценным активом», — отметил обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман, комментируя новый договор финна.

«Он сам попросился в СКА»

До того, как метнуться за океан, Коскинену удалось сделать неплохую карьеру в России. Перейдя в «Сибирь» из серебряного призёра финского чемпионата «КалПы», Микко выдал блестящий сезон в Новосибирске, отразив в 41 матче 93,9% бросков, и пропуская 1,7 гола за матч. Это обеспечило Коскинену приглашение в национальную сборную на чемпионат мира, чего раньше не случалось, и участие в Матче всех звёзд.

Однако роман с «Сибирью» вышел недолгим — его сгубили финансовые неурядицы, из-за которых финн стал хандрить и проявлять не лучшие качества своего характера. Микко оказался сильно недоволен снижением своей зарплаты из-за падения курса рубля, а вместо того, чтобы начать переговоры с новосибирцами, решил объявить бойкот и отказался выходить на площадку. Как рассказал потом тогдашний наставник питерцев Вячеслав Быков , Коскинен сам попросился в СКА, несмотря на действовавший контракт с «Сибирью».

В Петербурге Коскинен отыграл четыре неплохих сезона, два из которых стали чемпионскими, а затем неожиданно решил уехать в НХЛ. В России финн заработал бы не меньше при куда более спокойной жизни и умеренной нагрузке, но голкипер показал, что деньги, всё-таки, для спортсмена не являются единственной целью. До этого он уже играл за океаном, но опыта, как говорят канадцы, у финна было «на одну чашечку кофе» — лишь 4 матча в составе «Айлендерс».

«Я чувствовал, что с каждым годом моя карьера развивается, я играю всё лучше. СКА был идеальным местом для меня, мне очень нравилось то время, которое я там провёл. Но мне нужен был ещё один вызов, именно поэтому я поехал за океан», — сказал Коскинен. И вроде бы все изначальные условия были не в его пользу (слабая оборона команды, наличие сильного конкурента и отсутствие должного опыта игры на маленьких площадках), но финн доказал, что пресловутая «адаптация к Америке» может быть легко преодолеваема, если относиться к делу должным образом.

«Зубов сказал, что проблем с ним не будет»

Коскинена не смутила даже отставка главного тренера Тодда Маклеллана . За первый же месяц после того, как вместо Маклеллана на тренерский мостик ступил Кен Хичкок , «Эдмонтон» выиграл 9 матчей из 13, а Микко записал на свой счёт 7 выигрышей. «Я стараюсь делать свою работу до конца. Изо дня в день и как можно лучше. Результат можно будет посмотреть в конце матча и конце сезона. Я работаю с тренером вратарей „Ойлерз“ Дастином Шварцем, мы подмечаем маленькие вратарские мелочи. Но когда все мелочи собираются вместе, это становится большим делом», — отметил Коскинен.

Он стал настоящей удачей для генерального менеджера «Ойлерз» Питера Чиарелли, который отчаянно пытается сохранить собственное рабочее место. В середине декабря статистика Коскинена была на уровне обладателя «Везины» Пекки Ринне и Ярослава Галака. «Тренером Коскинена в КХЛ был Сергей Зубов , с которым мы долго совместно работали в „Далласе“. Так вот, Зуби сказал, что у тренерского штаба никогда не будет проблем с подготовкой Коскинена к матчам. Он сам будет жёстче всех к себе относиться и анализировать свои действия», — поведал Кен Хичкок.

Очевидно, что в голове и сердце этого вратаря любовь к хоккею победила некогда бушевавшую любовь к деньгам, которые теперь вернулись ему в виде справедливого контракта с «нефтяниками». И именно это стало залогом успеха для двухметрового финского гиганта, которого в НХЛ никто не знал ещё четыре месяца назад. Что же до Кэма Тальбо, то надо отдать должное Чиарелли — он откровенно предупредил бывшего первого номера «Ойлерз», что клуб собирается подписывать Коскинена. Теперь 31-летнего канадца ждёт либо обмен перед дедлайном, либо статус свободного агента предстоящим летом.

Францоуз не может выбраться из фарм-клуба

Коскинен во многом стал исключением из правил, поскольку в последние годы европейские голкиперы, приезжавшие в НХЛ с солидным опытом за плечами, выглядели крайне неважно. К примеру, один из лучших вратарей КХЛ двух предыдущих сезонов Павел Францоуз откровенно провалился в «Колорадо», хотя стартовые позиции у чеха были ничуть не хуже, чем у Коскинена.

Основной страж ворот «лавин» Семён Варламов играет не очень стабильно и склонен к травматизму, однако опередить немца Филиппа Грубауэра в борьбе за роль второго номера Францоузу не удалось. Чеха «поднимали» в основу лишь в двух матчах, и даже в АХЛ он не входит в двадцатку лучших (2,8 гола за матч, 91,6% отражённых бросков в 28 матчах), хотя отдельные встречи за «Колорадо Иглз» он провёл просто блестяще.

«Очень приятно быть здесь, я очень рад этому, моя жена тоже. Особенно после трёх лет игры в России. Там было немного трудно. Прямо сейчас для нас это рай. Где я вижу себя в следующем сезоне? Так далеко я не заглядываю, просто пытаюсь сосредоточиться на своей работе», — говорил Францоуз в конце декабря.

Не складывается пока и у Ильи Самсонова , который три года назад стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Магнитки», а теперь пытается пробиться в «Вашингтон» через фарм-клуб. В АХЛ у россиянина получилось неудачное начало сезона (3,26 гола за матч, 87,4% отбитых бросков), но совсем недавно Самсонов отыграл два матча подряд на ноль.

Отчётливо осознаёт все риски и голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж , который в КХЛ является суперзвездой, но не спешит пробовать силы в НХЛ.

«Коскинен должен был бороться в тренировочном лагере с Элом Монтойей, чтобы остаться в основной команде. Он выиграл конкуренцию, но, всё-таки, «Эдмонтон» — не совсем топ-команда. А Францоуз два года был первоклассным голкипером в КХЛ, был лидером сборной, но всё равно попал в фарм-клуб. Вратарям из Европы в последнее время очень непросто в НХЛ. Поеду ли я за океан, если будет приглашение? Летом мне стукнет 31 год, и в моём возрасте биться за попадание в состав я уже не буду. У меня есть семья, да и я сам привык к некоторым вещам. Ехать в фарм-клуб и колесить на автобусе по всей Америке… Лучше показывать хорошие результаты в Европе», — сказал Коварж нынешней осенью.