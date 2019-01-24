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«Локомотив» гарантировал участие в плей-офф КХЛ, обыграв «Слован» 

ТАСС + ещё 9 7 часов назад
Ярославский "Локомотив" обыграл братиславский "Слован" со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в плей-офф.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Николай Коваленко (13-я минута), Данил Юртайкин (28, 52), Рушан Рафиков (38), Степан Санников (39), Егор Коршков (47), Александр Елесин (52).
Ярославцы занимают третью строчку в Западной конференции и после 53 игр имеют в своем активе 73 очка. После победы над словацким клубом "Локомотив" гарантировал себе место в первой восьмерке конференции, которое дает выход в плей-офф. Отрыв от девятой строчки, которую занимает рижское "Динамо", вырос до 13 очков. Ярославцам осталось провести девять матчей в регулярном сезоне.
"Слован" занимает последнее, 12-е место в Западной конференции после 53 игр, в которых набрал 27 очков.
В следующем матче "Локомотив" сыграет 27 января дома против "Сочи", а "Словану" в Братиславе 26 января будет противостоять минское "Динамо".
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Комментарии
Хоккей , Видео , Степан Санников , Егор Коршков , Рушан Рафиков , Николай Коваленко , Александр Елесин , Данил Юртайкин , Слован , Динамо Рига
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