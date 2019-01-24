«Локомотив» гарантировал участие в плей-офф КХЛ, обыграв «Слован»

Ярославский "Локомотив" обыграл братиславский "Слован" со счетом 7:0 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и вышел в плей-офф.

Ярославцы занимают третью строчку в Западной конференции и после 53 игр имеют в своем активе 73 очка. После победы над словацким клубом "Локомотив" гарантировал себе место в первой восьмерке конференции, которое дает выход в плей-офф. Отрыв от девятой строчки, которую занимает рижское "Динамо" , вырос до 13 очков. Ярославцам осталось провести девять матчей в регулярном сезоне.

"Слован" занимает последнее, 12-е место в Западной конференции после 53 игр, в которых набрал 27 очков.

В следующем матче "Локомотив" сыграет 27 января дома против "Сочи", а "Словану" в Братиславе 26 января будет противостоять минское "Динамо".