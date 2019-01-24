Канадский хоккеист напал на россиянина на льду

Канадский хоккеист пробежал 30 метров ради драки с россиянином

В сети появилось видео, как защитник «Ванкувер Кэнакс» канадец Эрик Гудбрансон пробежал с одного конца ледовой арены на другой, чтобы устроить драку с российским нападающим «Каролины Харрикейнс» Андреем Свечниковаым. Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ.

В третьем периоде Свечников грубо сыграл против Гудбрансона, применив силовой приём. Россиянин буквально вмял канадца в борт площадки, после чего спокойно отправился к воротам своей команды. Однако защитник «Ванкувер Кэнакс» был настолько разъярён поступком соперника, что пробежал за Свечниковым почти 30 метров, чтобы отомстить и устроить с ним драку. В потасовку сразу вмешались члены обеих команд. А результате и канадец и россиянин получили удаления.

Andrei Svechnikov hits Erik Gudbranson who gets some mad and tries to get at the rookie. Looks like Gudbranson's night is done as he went down the tunnel to the locker room. There was a penalty on the play against Carolina #Canucks pic.twitter.com/uRLJRJkOMp— Sportsnet 650 (@Sportsnet650) 24 января 2019 г.

Игра завершилась победой «Каролины Харрикейнс» со счётом 5:2. На сегодняшний день команда Свечникова занимает 10 место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Ванкувер Кэнакс» находится на 9 строчке турнирной таблицы на Западе, имея в активе 52 очка.

Уроженцу Барнаула Андрею Свечникову 18 лет. Свою профессиональную карьеру хоккеист начал сразу в юниорской лиге Северной Америки. В 2016 году молодой человек подписал контракт с клубом «Маскигон Ламберджэкс», в котором играл на протяжении года. Затем перешёл в канадский «Барри Кольтс», а летом 2018 года появился в составе «Каролины Харрикейнс». В октябре Свечников забросил свою первую шайбу в НХЛ поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».