Канадский хоккеист напал на россиянина на льду

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Канадский хоккеист пробежал 30 метров ради драки с россиянином 

Рамблер + ещё 2 3 часа назад
В сети появилось видео, как защитник «Ванкувер Кэнакс» канадец Эрик Гудбрансон пробежал с одного конца ледовой арены на другой, чтобы устроить драку с российским нападающим «Каролины Харрикейнс» Андреем Свечниковаым. Инцидент произошёл во время матча регулярного чемпионата НХЛ.
В третьем периоде Свечников грубо сыграл против Гудбрансона, применив силовой приём. Россиянин буквально вмял канадца в борт площадки, после чего спокойно отправился к воротам своей команды. Однако защитник «Ванкувер Кэнакс» был настолько разъярён поступком соперника, что пробежал за Свечниковым почти 30 метров, чтобы отомстить и устроить с ним драку. В потасовку сразу вмешались члены обеих команд. А результате и канадец и россиянин получили удаления.
Игра завершилась победой «Каролины Харрикейнс» со счётом 5:2. На сегодняшний день команда Свечникова занимает 10 место в таблице Восточной конференции, набрав 54 очка. «Ванкувер Кэнакс» находится на 9 строчке турнирной таблицы на Западе, имея в активе 52 очка.
Уроженцу Барнаула Андрею Свечникову 18 лет. Свою профессиональную карьеру хоккеист начал сразу в юниорской лиге Северной Америки. В 2016 году молодой человек подписал контракт с клубом «Маскигон Ламберджэкс», в котором играл на протяжении года. Затем перешёл в канадский «Барри Кольтс», а летом 2018 года появился в составе «Каролины Харрикейнс». В октябре Свечников забросил свою первую шайбу в НХЛ поразив ворота «Нью-Йорк Рейнджерс».
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Хоккей , Видео , Андрей Свечников , Эрик Гудбрансон
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