Сборная России проиграла шведам в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом

Сборная России по хоккею с мячом со счетом 4:6 проиграла команде Швеции в стартовом матче чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в шведском Венерсборге.

В составе победителей голы забили Давид Пиццони— Эльфвинг (19-я минута), Симон Янссон (37), Кристофер Эдлунд (44), Йохан Эсплунд (61), Эрик Петтерссон (63), Даниэль Берлин (90). Хет-триком у россиян отличился Максим Ишкельдин (36, 49, 81), также гол забил Алмаз Миргазов (90+1).

Помимо шведов в группе А сборной России будут противостоять команды Финляндии и Казахстана. Следующий матч россияне проведут 28 января против сборной Казахстана.

Сборная России является 11-кратным чемпионом мира. Последний раз россияне становились чемпионами в 2018 году на домашнем чемпионате мира, который проходил в Хабаровске.

Чемпионат мира в шведском Венерсборге завершится 2 февраля. Город принимает турнир в седьмой раз.