«Локомотив» одержал седьмую подряд победу в КХЛ, обыграв «Северсталь»

Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

Для железнодорожников эта победа стала шестой подряд в лиге. «Локомотив» с 77 очками в 55 встречах занимает третье место в Западной конференции КХЛ.

В другом матче игрового дня подмосковный «Витязь» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 3:2.

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» по буллитам проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ.