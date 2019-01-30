Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Череповце, завершилась со счётом 4:2 в пользу гостей.
Победу «Локомотиву» принесли шайбы Владислава Картаева, Артёма Ильенко, Егора Коршкова и Брэндона Козуна. В составе «Северстали» отличились Картер Эштон и Александр Петунин.
Для железнодорожников эта победа стала шестой подряд в лиге. «Локомотив» с 77 очками в 55 встречах занимает третье место в Западной конференции КХЛ.
В другом матче игрового дня подмосковный «Витязь» обыграл челябинский «Трактор» со счётом 3:2.
Ранее сообщалось, что «Ак Барс» по буллитам проиграл «Автомобилисту» в матче КХЛ.