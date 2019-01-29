Тренер спас хоккеисту жизнь

В Кстове тренер любительской команды спас игроку жизнь

Тренер хоккейной команды «Союз» Иван Орлов во время матча Федеральной хоккейной лиги в Кстове сумел вернуть к жизни игрока.

В одном из эпизодов матча хоккеист «Союза» Дмитрий Тутуркин бежал в угол площадки за шайбой, неправильно поставил коньки, и налетевший на него соперник сбил игрока на лёд. Дмитрий проехал несколько метров и ударился о борт.

«Я видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. У него сомкнуло челюсть. При помощи товарищей удалось открыть рот. Дыхание удалось завести после десятого толчка. Получается, он находился без дыхания около минуты», — приводит слова наставника команды издание «В городе N».

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