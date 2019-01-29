Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Озвучен срок дисквалификации Нурмагомедова
Озвучен срок дисквалификации Нурмагомедова

В Кстове тренер любительской команды спас игроку жизнь 

RT на русском + ещё 14 3 часа назад
Тренер хоккейной команды «Союз» Иван Орлов во время матча Федеральной хоккейной лиги в Кстове сумел вернуть к жизни игрока.
В одном из эпизодов матча хоккеист «Союза» Дмитрий Тутуркин бежал в угол площадки за шайбой, неправильно поставил коньки, и налетевший на него соперник сбил игрока на лёд. Дмитрий проехал несколько метров и ударился о борт.
«Я видел, как он перевернулся на спину, но Дмитрий потерял сознание и перестал дышать. У него сомкнуло челюсть. При помощи товарищей удалось открыть рот. Дыхание удалось завести после десятого толчка. Получается, он находился без дыхания около минуты», — приводит слова наставника команды издание «В городе N».
Ранее Алексндр Лукашенко заявил, что не хоккеисты самые мужественные люди, а фигуристы.
RT на русском: последние новости
Сборная России по бенди разгромила Казахстан на ЧМ в Швеции ЦСКА проиграл «Барысу» в матче КХЛ СМИ: Панарин определится со своим будущим в «Коламбусе» после встречи с агентом
Хоккей , Видео , Иван Орлов
Читайте также
Видео
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
«Он не захочет уходить вот так»
MMA Статьи
Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина
Футбол Прочее
Тренер спас хоккеисту жизнь
Хоккей
Логинову вынесли вердикт на КМ
Биатлон
Адвокат Мамаева рассказал о чудовищных условиях в СИЗО
Футбол
Теннисистки сборной отказали Украине в поддержке
Теннис
Украинский футболист перешел в российский клуб
Футбол
Опубликовано видео нокаута Емельяненко
MMA
Бейдер раскрыл секрет победы над Емельяненко
Бокс
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение