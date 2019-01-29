Панарин не оставил «Коламбусу» выбора. Скоро его обменяют

Артемий не готов обсуждать своё будущее до конца сезона.

Спустя лето и половину сезона Артемий Панарин не изменил своего решения и по-прежнему не готов вести переговоры с «Коламбусом» до конца сезона. Таким образом, у руководства клуба фактически не остаётся иного выхода, кроме обмена нападающего. В ближайшие недели надо ждать «бомбу».

«Мы сообщили команде, что готовы обсудить будущее Артемия после сезона. Наш приоритет сейчас — сосредоточиться на остальной части сезона, пытаясь выиграть Кубок Стэнли для «Коламбус Блю Джекетс» и их болельщиков. Никаких дополнительных комментариев не будет», — написал агент игрока Дэн Мильштейн в своём «твиттере».

Напомним, как развивались события. Летом Панарин сообщил, что пока не готов обсуждать новый контракт с «Коламбусом». Этим заявлением он, с одной стороны, дал клубу возможности для манёвра, а с другой — не закрыл дверь окончательно. Хотя общее понимание было такое, что Артемий хочет играть в клубе большого рынка, а не в заштатном Огайо. Генеральный менеджер «мундиров» Ярмо Кекяляйнен не стал торопиться и несколько месяцев сохранял надежду, что с Панариным удастся договориться. Предложения по обмену игрока к нему поступали, но это были драфт-пики и молодые проспекты, а не равноценная замена нападающему, который набирает по очку за матч. «Коламбус» находился в мини-отпуске с 20 по 24 января, во время которого Артемий встретился с Мильштейном, чтобы всё обсудить. Накануне прошла ещё одна встреча, итогом которой стало официальное заявление форварда. По сути, с лета ничего не изменилось. Панарин как не хотел вести переговоры, так и не хочет. Опять же — пока. Теперь Кекяляйнену предстоит принять крайне сложное решение, но выбора у него фактически нет.

Обменять Панарина (вероятность — 95%)

Это первый и самый вероятный вариант. Какими бы ни были обстоятельства, пойти на него будет крайне тяжело — «Коламбус» входит в тройку лучших команд Столичного дивизиона и надеется сделать шаг вперёд в плей-офф, то есть пройти хотя бы первый раунд. Однако сохранить Панарина и потерять его летом будет не меньшим, а даже большим ударом по клубу.

«Блю Джекетс» не избалованы наличием звёзд. Если не считать Панарина и Бобровского, только Сета Джонса можно включить в эту когорту, да и то с натяжкой. Это команда, в которой собраны хорошие игроки, но не более, и серьёзно пошуметь в розыгрыше Кубка Стэнли без Панарина точно не получится. С другой стороны, «Коламбус» уже выходил в плей-офф и до перехода Панарина, и даже занимал четвёртое место во всей лиге. Представить будущее без него сложно, но можно. К тому же у болельщиков было время свыкнуться с мыслью о скорой потере, а у руководства клуба — проработать планы действий. Обменять Панарина не составит труда, потому что в его контракте нет пункта запрета на обмен. Однако максимальную выгоду можно будет получить только если клуб будет уверен, что Панарин после перехода подпишет новый контракт, а не выйдет летом на рынок. Это сокращает круг возможных кандидатов (ранее назывались «Рейнджерс», «Айлендерс», «Тампа», «Флорида» и «Лос-Анджелес»). В любом случае в «Коламбусе» уже морально готовы к уходу Панарина.

«Мне нравится наш костяк, в дальнейшем он будет становиться только лучше. Мы набирали 108 очков в сезоне ещё до перехода Панарина. Я не пытаюсь умалить его заслуги, мы любим Артемия, он великолепный игрок и делает нашу команду лучше. Если он по какой-то причине не захочет остаться, мы переживём это и всё равно будем сильной командой. Мы надеемся, что он останется, и сделаем всё, чтобы убедить его. Но что бы он ни решил, мы примем это решение, потому что жизнь продолжается», — сказал недавно Кекяляйнен.

Статистика Панарина в «Коламбусе»

127 матчей, 135 (46+89) очков 1,06 очка за игру * 0,7 передачи за игру * 82 очка в сезоне-2017/18 * 55 передач в сезоне-2017/18 * * — лучший результат в истории «Коламбуса»

Сохранить Панарина (вероятность — 5%)

В «Коламбусе» в течение всех этих месяцев надеялись, что со временем Панарин может поменять своё мнение. Переубедить нападающего пытались и его партнёры по команде, особенно Кэм Аткинсон , с которым они вместе играют в первом звене. То, что Артемий до сих пор не дал категорический ответ, оставляет небольшую надежду, что он продолжает раздумывать и, возможно, в итоге согласится подписать новое соглашение. Но надежда эта всё равно очень призрачная, а «Коламбусу» нужна конкретика.

Обозреватель The Athletic Аарон Портцлайн недавно писал, что генеральный менеджер «Блю Джекетс» является приверженцем теории, согласно которой будущие свободные агенты — это те же «арендованные» игроки, за которых клубу ничего не пришлось отдавать. Но эта теория имеет смысл, если клуб является настоящим претендентом на Кубок Стэнли. За последние годы «Коламбус» прошёл большой путь, но реальным претендентом на чемпионство пока не стал.

Единственное, что может заставить Кекяляйнена отказаться от идеи обмена, это отсутствие хорошего предложения. Однако, в отличие от начала сезона, сейчас хорошим предложением можно считать уже не только состоявшихся игроков, но и активы с прицелом на будущее. Нет сомнений, таких вариантов будет много.