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Овечкин прервал безголевую серию в матче с «Лос-Анджелесом» 

Газета.Ru + ещё 160 12 февраля 2019
Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, сообщает "Советский спорт".
В первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овчекин забросил шайбу. Стоит отметить, что забить российский форвард не мог на протяжении четырех встреч.
Благодаря заброшенной шайбе нападающий укрепил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Ближайших преследователей он опережает на пять шайб.
Также для Овечкина это очко стало 1184-м в регулярном чемпионате НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с канадцем Родом Бриндамором, занимающим 48-е место. Для этого Овечкину потребовалось провести 1058 игр.
Ранее форвард "Сент-Луиса" высказался о рекорде Овечкина.
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Хоккей , Видео , Александр Овечкин , Род Бриндамор , Советский спорт
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