Овечкин прервал безголевую серию в матче с «Лос-Анджелесом» 

Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прервал свою безголевую серию, сообщает "Советский спорт".
В первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овчекин забросил шайбу. Стоит отметить, что забить российский форвард не мог на протяжении четырех встреч.
Благодаря заброшенной шайбе нападающий укрепил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Ближайших преследователей он опережает на пять шайб.
Также для Овечкина это очко стало 1184-м в регулярном чемпионате НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с канадцем Родом Бриндамором, занимающим 48-е место. Для этого Овечкину потребовалось провести 1058 игр.
Ранее форвард "Сент-Луиса" высказался о рекорде Овечкина.