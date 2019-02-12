Овечкин прервал безголевую серию в матче с «Лос-Анджелесом»

В первом периоде матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Овчекин забросил шайбу. Стоит отметить, что забить российский форвард не мог на протяжении четырех встреч.

Благодаря заброшенной шайбе нападающий укрепил лидерство в гонке бомбардиров НХЛ. Ближайших преследователей он опережает на пять шайб.

Также для Овечкина это очко стало 1184-м в регулярном чемпионате НХЛ, что позволило ему сравняться по этому показателю с канадцем Родом Бриндамором , занимающим 48-е место. Для этого Овечкину потребовалось провести 1058 игр.

Ранее форвард "Сент-Луиса" высказался о рекорде Овечкина.