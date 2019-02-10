«Это очень прилично»: Александр Овечкин оценил свой рекорд по очкам в НХЛ

На этой неделе Александр Овечкин стал лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ. В игре с «Ванкувером» (3:2) форвард набрал 1180-е очко и побил рекорд Сергея Федорова

По этому поводу пресс-служба НХЛ взяла у Овечкина интервью. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделился воспоминания об игре в хоккей в юном возрасте.

«Я люблю все виды спорта. Во что же играть, когда растешь во дворе? В футбол, салки, догонялки, баскетбол и теннис. Но хоккей мне лег на душу сразу. Было нелегко. Родителям не хватало времени водить меня на тренировки, но как-то справлялись. Играли и в подъездах, и в квартирах. Хоккей был на первом месте. Постепенно хоккей стал делом жизни. В 15–16 лет начинаешь понимать, что надо либо дальше заниматься спортом, либо идти учиться, искать другую работу», — подчеркнул Овечкин.

Конечно же, хоккеист оценил свой рекорд по очкам в НХЛ среди российских игроков. «Это одно из самых важных моих достижений. Было тяжело, на это ушло много времени, было много различных испытаний и трудностей. И в команде, и в жизни. Когда ты „номер один“ за всю историю — это одно из самых значимых достижений. Это очень прилично», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.