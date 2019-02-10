Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Это очень прилично»: Александр Овечкин оценил свой рекорд по очкам в НХЛ 

Мир24 + ещё 132 37 минут назад
На этой неделе Александр Овечкин стал лучшим русским бомбардиром в истории НХЛ. В игре с «Ванкувером» (3:2) форвард набрал 1180-е очко и побил рекорд Сергея Федорова.
По этому поводу пресс-служба НХЛ взяла у Овечкина интервью. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» поделился воспоминания об игре в хоккей в юном возрасте.
«Я люблю все виды спорта. Во что же играть, когда растешь во дворе? В футбол, салки, догонялки, баскетбол и теннис. Но хоккей мне лег на душу сразу. Было нелегко. Родителям не хватало времени водить меня на тренировки, но как-то справлялись. Играли и в подъездах, и в квартирах. Хоккей был на первом месте. Постепенно хоккей стал делом жизни. В 15–16 лет начинаешь понимать, что надо либо дальше заниматься спортом, либо идти учиться, искать другую работу», — подчеркнул Овечкин.
Конечно же, хоккеист оценил свой рекорд по очкам в НХЛ среди российских игроков. «Это одно из самых важных моих достижений. Было тяжело, на это ушло много времени, было много различных испытаний и трудностей. И в команде, и в жизни. Когда ты „номер один“ за всю историю — это одно из самых значимых достижений. Это очень прилично», — приводит слова Овечкина пресс-служба НХЛ.
Мир24: последние новости
Сборная России по хоккею уступила шведам в матче этапа Евротура Это не футбол: хоккеист Дацюк «уронил» на лед Жозе Моуринью Бой на немецком турнире ММА закончился массовой дракой
Комментарии2
Хоккей , Видео , Прочее , Сергей Федоров , Александр Овечкин
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Марадону засняли в «бешеном танце»
Футбол
Бой ММА закончился массовой дракой
MMA
Из дела Кокорина и Мамаева исчез стул
Футбол
Секс, Медведева и зарплата: о чем рассказала Туктамышева
Фигурное катание Статьи
Кадыров сделал отцу Нурмагомедова роскошный подарок
MMA
Решена судьба российских паралимпийцев
Зимние виды спорта
Игрок НХЛ ударился лицом о штангу
Хоккей
Описана реакция Кокорина и Мамаева на продление ареста
Футбол
«Инвалидность — это не шутки»
Футбол Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение