Нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал самым результативным россиянином в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
В матче регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс" российский хоккеист отметился результативным пасом в моменте с голом своего одноклубника Ти Джея Оши на 4-й минуте встречи.
Таким образом Александр набрал свое 1180-е (644+536) очко в 1054 матчах за всю североамериканскую карьеру и обогнал Сергея Федорова, у которого в активе было 1179 (483+696) баллов в 1248 играх.
В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 52 встречи, набрав 58 очковю
Ранее голкипер "Бостона" высказался о рекорде российского нападающего.