Овечкин стал самым результативным представителем России в НХЛ

В матче регулярного чемпионата против "Ванкувер Кэнакс" российский хоккеист отметился результативным пасом в моменте с голом своего одноклубника Ти Джея Оши на 4-й минуте встречи.

Таким образом Александр набрал свое 1180-е (644+536) очко в 1054 матчах за всю североамериканскую карьеру и обогнал Сергея Федорова , у которого в активе было 1179 (483+696) баллов в 1248 играх.

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провел 52 встречи, набрав 58 очковю

Ранее голкипер "Бостона" высказался о рекорде российского нападающего.