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Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Защитник «Ванкувер Кэнакс» Александр Эдлер в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерс» ударился лицом об лед. Видео эпизода появилось на YouTube-канале Sportsnet.
Эдлер во время атаки в третьем периоде зацепился клюшкой о конек соперника, не удержался на ногах и упал на лед, ударившись лицом. Хоккеист не смог самостоятельно подняться и потерял много крови. В итоге медики вынесли защитника с площадки на носилках.
Встреча завершилась победой «Филадельфии» со счетом 2:1. В текущем сезоне НХЛ 32-летний Эдлер провел 38 матчей, отметился 5 заброшенными шайбами и 15 передачами.
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