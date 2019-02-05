Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ковальчук может перейти в другой клуб 

Газета.Ru + ещё 8 9 часов назад
Нападающий "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук может сменить команду, сообщает "Советский спорт".
По информации из твиттера североамериканского журналиста Давида Паньотта, российский хоккеист готов отказаться от пункта запрета обмена в контракте.
Как сообщается, "Лос-Анджелес" доволен россиянином, но цели клуба и игрока разошлись.
Ковальчук может перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который претендует на победу в Кубке Стэнли. Претендентами называются "Даллас Старз", "Бостон Брюинз" и "Сан-Хосе Шаркс".
Российский форвард в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками при показателе полезности "–17" и восьми минутах штрафного времени. По статистике нападающий проводил на льду около 16 минут за игру.
Ранее Ковальчук отреагировал на критику от фанатов его бывшего клуба НХЛ.
Газета.Ru: последние новости
"Вашингтон" потерпел поражение от "Бостона" благодаря шайбе Крейчи Родители Овечкина написали письмо сыну в честь его рекорда в НХЛ Кучеров первым в сезоне набрал 80 очков в НХЛ
Хоккей , Видео , Илья Ковальчук , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Дай денег на ребенка»
MMA Статьи
Хабиб отреагировал на дисквалификацию за массовую драку
MMA
01:18
«Лечу на самолёте, который вот-вот развалится. Папа, как же страшно»
Футбол Статьи
Хоккеист НХЛ ударился лицом об лед
Хоккей
Тайный диагноз: какая болезнь подкосила Тарасову
Фигурное катание Статьи
Вражде Плющенко и Ягудина пришел конец
Фигурное катание Статьи
«Переезд в Россию был недопустим»
Футбол Статьи
Джокович отказал Путину
Теннис
«Где его бонус?» Хабиб посмеялся над Макгрегором
MMA Статьи
Норвежский лыжник упал на финише эстафеты
Лыжный спорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение