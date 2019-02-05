Ковальчук может перейти в другой клуб

По информации из твиттера североамериканского журналиста Давида Паньотта, российский хоккеист готов отказаться от пункта запрета обмена в контракте.

Как сообщается, "Лос-Анджелес" доволен россиянином, но цели клуба и игрока разошлись.

Ковальчук может перейти в один из клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который претендует на победу в Кубке Стэнли. Претендентами называются "Даллас Старз", "Бостон Брюинз" и "Сан-Хосе Шаркс".

Российский форвард в текущем регулярном чемпионате НХЛ принял участие в 42 матчах, отметившись 25 (10+15) очками при показателе полезности "–17" и восьми минутах штрафного времени. По статистике нападающий проводил на льду около 16 минут за игру.

Ранее Ковальчук отреагировал на критику от фанатов его бывшего клуба НХЛ.