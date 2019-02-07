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Сборная России объявила состав на матч с Финляндией 

Газета.Ru + ещё 65 7 февраля 2019
Фото: Газета.Ru
Сборная России по хоккею объявила стартовый состав на матч в рамках этапа Евротура — Шведских хоккейных игр против национальной команды Финляндии, сообщает "Советский спорт".
Встреча состоится 7 февраля в 19.30 по московскому времени. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Состав сборной России:

Коновалов (Бобков);
Арзамасцев — Василевский, Кагарлицкий — Шипачев (К) — Никонцев (А);
Рафиков — Елесин, Шумаков — Зернов — Михеев;
Береглазов — Зуб (А), Кузьменко — Светлаков — Окулов;
Миронов — Кулик, Денисенко — Кадейкин — Бурдасов, Алексеев.
Российская команда лидирует в зачете Евротура. После 6 матчей у сборной 14 очков. У финнов 10 очков в 6 матчах — они вторые в зачете.
Ранее сообщалось, что Федерация хоккея России пригласит Моуринью на матч сборной.
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Хоккей , Прочее , Газета.Ru , Советский спорт
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