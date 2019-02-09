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«Сумасшествие»: Панарин оставит «Коламбус» без денег 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: globallookpress.com
Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин объявил, что летом намерен покинуть клуб на правах свободного агента. Высока вероятность, что не станет продлевать контракт с «жакетами» и другой отечественный хоккеист — Сергей Бобровский.
Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не намерен продлевать контракт с клубом. Летом российский нападающий станет свободным агентом и, вероятнее всего, покинет свою нынешнюю команду. Сейчас Панарин очень осторожно говорит о своем будущем, предпочитая не называть конкретных вариантов продолжения карьеры.
«Жизнь одна, шанс стать свободным агентом может быть один, и я хочу воспользоваться им. Я еще не выбрал команду. Нет клуба, в который я предпочел бы перейти. Посмотрим, что будет летом», — приводит слова россиянина русскоязычная версия сайта НХЛ.
При этом уроженец Коркино не исключает, что в итоге останется в «Коламбусе». Сейчас, как форвард подчеркнул, он остается сосредоточен на выступлениях за свою нынешнюю команду.
«Сейчас я не знаю, чего хочу. У «Блю Джекетс» есть шанс. Давайте дождемся лета. Этот сезон еще не завершен, и я хочу помочь команде завоевать Кубок Стэнли», — подчеркнул Панарин.
В текущей ситуации важно отметить, что 27-летний Панарин прекратил сотрудничество со своим агентом Дэном Мильштейном, от услуг которого ранее отказались россияне Клим Костин, Андрей Педан, Андрей Миронов и Александр Хохлачев.
По информации канадского журналиста Эллиотта Фридмана, новым агентом Панарина станет небезызвестный Пол Теофанос, представляющий интересы другого российского хоккеиста «Блю Джекетс» Сергея Бобровского.
У Панарина идет последний год из двух лет контракта с «Коламбусом», рассчитанный на $6 млн  Если соглашение не будет продлено, то уже 1 июля Хлебушек станет свободным агентом, и любой клуб сможет подписать его совершенно бесплатно.
Существует также вероятность, что Панарин сможет покинуть «Коламбус» уже этой зимой. Панарин возглавил список 45-ти хоккеистов, которые могут быть обменены до окончания дедлайна, намеченного на 25 февраля. Как стало известно The Athletic, такую сделку рассматривает «Нэшвилл Предаторз».
Известный североамериканский обозреватель Пьер Лебрюн заявил, что к Хлебушку проявляет интерес и «Бостон Брюинз». Однако оба клуба отталкивает высокая стоимость россиянина, которая, как ожидается, должна снизиться по мере приближения дедлайна.
«Нэшвилл» и «Бостон» интересовались Панариным. Но они были в шоке, когда узнали, сколько будет стоить подписание россиянина сейчас.
Думаю, что цена должна понизиться. Это особенно ожидается с учетом того, что на рынок выйдут Стоун и Дюшейн. Командам следует быть более терпеливыми», — сказал Лебрюн в эфире TSN.
От Эллиотта Фридмана также стало известно, что «Коламбус» не разрешит клубам общаться с Панариным до момента самого обмена.
«Нэшвилл» на данный момент занимает четвертое место в Западной конференции НХЛ, а «Коламбус» идет седьмым на Востоке.
Еще одним претендентом на Панарина считается «Флорида Пантерз». «Хищники» могут как выменять россиянина до конца дедлайна, так и подписать его летом уже в качестве свободного агента. Инсайдер Боб Маккензи считает, что Артемий заинтересован в переходе в любую команду из солнечного Майами.
«На мой взгляд, существует огромный список команд, где мог бы продолжить карьеру Панарин.
Насколько я понимаю, Артемий заинтересован в переходе в любой клуб из штата Флорида.
Помимо этого он может оказаться в крупной команде восточного побережья, к примеру в «Нью-Йорке Рейнджерс.
Были признаки того, что Панарин может вернуться в „Чикаго Блэкхоукс“. Я бы не стал исключать вариант с „Детройт Ред Уингз“ с учетом того, что в прошлом российские игроки регулярно выступали там», — отметил Маккензи.
Панарин защищает цвета «Блю Джекетс» с 2017 года, а начинал карьеру в НХЛ он именно в «Чикаго». В текущем сезоне россиянин провел в регулярном чемпионате 51 матч, отметившись 20 заброшенными шайбами и 40 результативными передачами при показателе полезности «+11» и 12 минутах штрафного времени.
Схожее положение в «Коламбусе» сейчас и у Сергея Бобровского.
Контракт российского вратаря с клубом на $7,4 млн истекает ближайшим летом, который он продлевать пока не согласен. Специалисты в НХЛ не исключают, что смена агента Панариным говорит как раз о том, что Бобровский и Панарин хотят синхронно уйти в другую команду — возможно, даже в одну. Это может произойти как зимой до окончания дедлайна, так и летом. Главным претендентами на российских хоккеистов называется «Флорида».
«Пантеры» хотят усилиться как в линии атаки, так и во вратарской позиции. Только представьте, если «Флорида» одновременно украдет и Панарина, и Бобровского. Это неплохой старт для команды», — поделился мнением журналист Даррен Дрегер.
Важно отметить, что у Бобровского в контракте с «Коламбусом» прописан пункт, запрещающий обмен без его согласия.
В «Коламбусе» сейчас очень напряженная обстановка из-за россиян — болельщики освистывают Панарина, в команде недовольны. Главный тренер «жакетов» Джон Торторелла посетовал на то, что общественность больше интересует ситуация с контрактами Панарина и Бобровского, а не игра команды.
«Сейчас нам уделяют огромное внимание, но все говорят не о нашей игре, а про Панарина и Бобровского. Нужно правильно смотреть на вещи», — сказал наставник «Блю Джекетс».
Нападающий «Коламбуса» Кэм Аткинсон не видит ничего криминального в возможном уходе Панарина и Бобровского. По его мнению, россияне могут воспользоваться шансом стать свободными агентами, поскольку такая возможность выпадает очень редко.
«Панарин — звезда. Не думаю, что на него влияет вся эта ситуация. Это какое-то сумасшествие. У многих на его месте все сложилось бы иначе. Мне кажется, что каждый мог бы извлечь из этой ситуации что-то полезное для себя», — заявил Аткинсон.
Сейчас цена и Панарина, и Бобровского слишком высока. А клубы НХЛ в канун дедлайна переплачивать точно не будут. Более ясной картина с будущим Панарина и Бобровского, которые считаются одними из лучших хоккеистов лиги, станет ближе к 25 февраля.
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Хоккей , Статьи , Сергей Бобровский , Александр Хохлачев , Клим Костин , Кэм Аткинсон , Андрей Педан , Артемий Панарин , Андрей Миронов
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