Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве

В Москве во время матча хоккейных команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года рождения, произошел конфликт между родителями двух хоккеистов, сообщает "Спорт-Экспресс".

По информации издания, ссора двух отцов игроков "Дмитрова" произошла в спортивной школе N2 в районе Медведково. Сначала мужчины начали выяснять отношения около ледовой площадки, а продолжили — в буфете.