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Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве 

РИА Новости + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Москве во время матча хоккейных команд "Северная Звезда" и "Дмитров", составленных из игроков 2008 года рождения, произошел конфликт между родителями двух хоккеистов, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации издания, ссора двух отцов игроков "Дмитрова" произошла в спортивной школе N2 в районе Медведково. Сначала мужчины начали выяснять отношения около ледовой площадки, а продолжили — в буфете.
В разгар конфликта один из мужчин достал травматический пистолет "Оса" и выстрелил в обидчика. В итоге пострадавший был в срочном порядке госпитализирован, а стрелявший сдался сотрудникам правоохранительных органов.
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