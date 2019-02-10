Беда «Вашингтона»: «пантеры» загрызли Овечкина и Кузнецова

Гол Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче с «Флоридой»

На протяжении всего сезона регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) действующий обладатель Кубка Стэнли никак не может добиться стабильности в плане игры и результата: яркие победы сменяются обидными поражениями, которые «Вашингтон» терпит вследствие нелепых ошибок. Игра с «Флоридой» исключением не стала.

На своем льду «Кэпиталз» вновь получил смачную пощечину, уступив гостям с юго-востока страны.

Уже к середине первого периода «пантеры» обеспечили себе комфортное преимущество в два гола усилиями Фрэнка Ватрано и Кейта Яндла.

Шанс отыграться столичный клуб имел во второй 20-минутке, однако заброшенных шайб Бретта Коннолли Ларса Эллера «Вашингтону» оказалось недостаточно: защитники хозяев ошиблись в своей зоне и потеряли шайбу, которую подхватил Аарон Экблад . Канадец от синей линии набросил на дальнюю штангу, но стоявший перед воротами Колтон Севьюр технично клюшкой изменил направление полета шайбы, в итоге залетевшей в ближний нижний угол. Брейден Холтби в данной ситуации был бессилен.

В третьем периоде защита «Вашингтона» привезла еще один гол. Михал Кемпны грубо ошибся, упав на своей синии линии и позволив форварду «Пантерз» Евгению Дадонову убежать один на один с Холтби. Канадский голкипер бросок россиянина отразил, однако с добиванием Дерика Брассары не справился, и гости увеличили преимущество в счете уже на седьмой секунде периода.

Задачу спасти «Кэпиталз» взяли на себя лидеры команды. Сначала отличилась тройка Коннолли — Эллер — Бураковски организовали третий гол столичного клуба, а затем свою фамилию на табло записал российский нападающий Евгений Кузнецов, которому ассистировали его соотечественники Дмитрий Орлов и Александр Овечкин.

Организовав контратаку три в два, Кузнецов вошел в зону, сместился из центра чуть левее и мощно щелкнул под перекладину и сравнял счет за четыре минуты до финальной сирены, переведя игру в овертайме.

Однако эмоциональный подъем от камбэка нисколько хозяевам льда не помог: на овертайм «Кэпиталз» вышли в меньшинстве из-за удаления Коннолли в самом конце основного времени матча, и гости шансом использовать численное преимущество воспользовались сполна.

Шайба после сейва Холтби, отразившего бросок Александра Баркова , попала точно «на крюк» Яндлу, который разрезающей передачей нашел свободного на дальней штанге Майка Хоффмана , и канадец легко поразил уже пустые ворота, принеся «Флориде» победу.

Для «Вашингтона» новый, 2019 год складывается печально. В 17 матчах подопечные Тодда Рирдена потерпели 11 поражений. Несмотря на столь неприятный результат, болельщики «Кэпиталз» находят поводы для радости. Причем организует их капитан команды. На этот раз Овечкин осчастливил одного юного болельщика по имени Зак, который пришел на стадион с плакатом и несколькими фотографиями российского форварда с просьбой подарить ему шайбу. Овечкин во время разминки шайбу своему молодому поклоннику дарить не стал, зато вручил ему свою клюшку. Парень был несколько шокирован таким презентом.

Если «Вашингтон» явно недоволен своими результатами в текущем сезоне, то «Даллас» своим выступлением в «регулярке» может быть доволен. Команда Джима Монтгомери уверенно борется за попадание в плей-офф, где не была уже три года. Однако выезд в Глендейл оказался неудачным.

Сперва американский нападающий записал на свой счет голевую передачу в середине первого периода, ассистировав Алексу Голигоски , а затем и сам записал свою фамилию на табло, забросив две шайбы.

Таким образом, почти за 15 минут до конца матча «Даллас» уступал хозяевам льда «всухую». Размочить счет удалось лишь в самой концовке встречи, когда Бретт Ритчи завершил голевую комбинацию Роопе Хинца и Миро Хейсканена

Спустя менее чем через пол минуты «Старз» вновь огорчили голкипера «Аризоны». И сделал это российский форвард «Далласа» Александр Радулов.

Йон Клингберг мощно бросил от синей линии, шайба по пути задела защитника «Койотс», и Дарси Кемпер был уже готов зафиксировать ее в «ловушке». Однако Радулов успел подставить клюшку, в результате чего шайба пролетела над плечом голкипера.

Однако этого оказалось недостаточно, и гости организовать камбэк не сумели, потерпев второе поражение подряд.

Одним из центральных и самых зрелищных матчей игрового дня стала встреча «Тампы» и «Питтсбурга» на стадионе «Амали-Арена». Особое внимание было приковано к персоне Евгения Малкина , который не выходит на лед с 31 января.

Российский форвард продолжает восстанавливаться от травмы, которую получил… в предыдущем поединке с «Лайтнинг». Тогда Малкин вступил в драку с форвардом «молний» Стивеном Стэмкосом и получил «повреждение верхней части тела», как указано в показаниях медицинского штаба «пингвинов». Возможный реванш россиянин все-таки пропустил.

Без Малкина «Питтсбург» вновь проиграл. Поражение от «Тампы» стало четвертым подряд за последние пять игр.

«Лайтнинг», несмотря на победу и пять заброшенных шайб, игрой не блеснул. К середине первого периода хозяева льда были вынуждены отыгрываться, и на помощь пришел Янни Гурд, сравнявший счет. Во многом выступление «Тампы» против «Питтсбурга» зависело от лидеров команды, однако у Никиты Кучерова игра не задалась совсем.

За 20 проведенных на льду минут российский форвард нанес лишь один бросок в створ ворота, а также отметился силовым приемом. На этом результативные действия лучшего бомбардира текущего сезона регулярного чемпионата НХЛ завершились.

Несмотря на это, по два балла Энтони Чирелли и Алекса Киллорна, а также 28 сейвов российского голкипера «молний» Андрея Василевского принесли «Тампе» победу, позволив закрепиться на первом месте в турнирной таблице.

Сенсацией дня стала очередная победа «Сент-Луиса» над одним из лидеров Западной конференции «Нэшвиллом». В последний раз команды встречались еще в конце ноября прошлого года, и тогда «Блюз» одолели «Предаторз» со счетом 6:2. Ответная встреча, прошедшая также на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе, окончилась триумфом хозяев, хоть и менее ярким.

Начало к победе положил уже на пятой минуте встречи Винс Данн , завершивший комбинацию Роберта Томаса и Оскара Сундквиста . В концовке периода «Блюз» счет удвоили.

Райан О'Райлли заложил вираж за воротами «Нэшвилла», но шайбу потерял. На подхвате сыграл Брэйден Шенн, сделавший тонкую и скрытую передачу на пятак, где оказался никем не прикрытый Владимир Тарасенко. Российский форвард с близкого расстояния расстрелял ворота Пекки Ринне

В середине второй 20-минутки команды обменялись голами. На шайбу Маттиаса Экхольма ответил Маккензи Макикерн, которому ассистировал еще один российский нападающий «Блюз» Иван Барбашев

За две минуты до конца основного времени «Нэшвилл» бросил все силы на финальный штурм и снял голкипера с ворот. Однако лишнего полевого игрока хватило только на один гол. Райан Джохансен замкнул передачу Филипа Форсберга и сделал счет 2:3.

Таким образом, «Сент-Луис» одержал свою третью победу кряду и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Запада.

Настоящий триллер приключился в Парадайсе. Местный «Вегас» принимал «Коламбус». Обе команды подходили к поединку с двухматчевой победной серией, но продлить ее смогли гости из штата Огайо.

Однако в середине второй 20-минутки грубую ошибку допустил опытный голкипер хозяев Марк-Андре Флёри. Канадец вышел из ворот, чтобы остановить шайбу после передачи по борту. однако не попал по ней клюшкой, в результате чего та отскочила на пятак, где находился Артемий Панарин.

Российский форвард в одно касание бросил по пустым воротам и восстановил равновесие.

Нарушил его Коди Икин, в контратаке замкнувший передачу Пьера-Эдуара Белльмара.

Однако за пять минут до финальной сирены «Вегас» умудрился не просто упустить победу в основное время, но и проиграть. Главными звездами мощной концовки стали Панарин и его одноклубник Кэм Аткинсон

Американец в течение трех минут оформил дубль после голевых передач российского форварда.

Таким образом, «Коламбус» опередил «Питтсбург» в турнирной таблице Востока.

Один из неудачников и аутсайдеров текущего сезона выдал одну из своих лучших игр, но все-таки уступил в гостях у «Бостона».

Первый период оказался безголевым, а все события стали развиваться на старте второго периода.

Счет на 24-й минуте открыл защитник «мишек» Чарли Макэвой , однако «короли» сумели не только отыграться, но и выйти вперед до перерыва. Алекс Иафалло сумел завешить голевую комбинацию Алек Мартинеса и Адриана Кемпе , когда «Лос-Анджелес» находился в меньшинстве, а затем свою команду вперед вывел Анже Копитар.

Несмотря на яркую игру, в овертайме «Кингз» подтвердили свой статус неудачников. Во многом посодействовал этому российский форвард Илья Ковальчук, который раздумывает о том, чтобы покинуть «Лос-Анджелес». В овертайме россиянин был удален на две минуты за фол, оставив свою команду в меньшинстве.