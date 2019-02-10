Убийство хоккейного болельщика попало на видео

Камера запечатлела момент убийства болельщика после хоккейного матча в Сергиевом Посаде

Спор перерос в драку, завершившуюся гибелью одного из ее участников — в объектив камеры наблюдения попал момент фатальных разборок после хоккейного матча в Сергиевом Посаде в Московской области.

По данным местных СМИ, инцидент произошел в субботу, 9 февраля, около городской ледовой арены. Мужчины в возрасте не сошлись во мнении по какому-то вопросу и в ход пошли кулаки.

Один из них сбил оппонента с ног сильным ударом, упавший больше не поднялся — от полученных травм он скончался. Погибшему было около 60 лет.

По предварительной информации, личность предполагаемого убийцы уже установлена. Сообщается, что ранее он был судим за хулиганство.