Убийство хоккейного болельщика попало на видео

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Камера запечатлела момент убийства болельщика после хоккейного матча в Сергиевом Посаде 

Вести.Ru + ещё 1 5 часов назад
Спор перерос в драку, завершившуюся гибелью одного из ее участников — в объектив камеры наблюдения попал момент фатальных разборок после хоккейного матча в Сергиевом Посаде в Московской области.
По данным местных СМИ, инцидент произошел в субботу, 9 февраля, около городской ледовой арены. Мужчины в возрасте не сошлись во мнении по какому-то вопросу и в ход пошли кулаки.
Один из них сбил оппонента с ног сильным ударом, упавший больше не поднялся — от полученных травм он скончался. Погибшему было около 60 лет.
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По предварительной информации, личность предполагаемого убийцы уже установлена. Сообщается, что ранее он был судим за хулиганство.
Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту ЧП.
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