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Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео 

Рамблер 2 часа назад
Начало конфликта с участием родителей хоккеистов в спортивной школе N2 в районе Медведково в Москве случайно попало на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения выложены в сообществе «Живые новости» во «Вконтакте». На них видна драка двух мужчин, находившихся у ограждения во время матча.
Отцу 10-летнего хоккеиста выстрелили в голову во время матча в Москве
Накануне в Москве во время матча команд «Северная Звезда» и «Дмитров» (в их составе игроки 2008 года рождения) на трибунах между родителями двух хоккеистов возник конфликт, который продолжился в буфете, где один из мужчин выстрелил в голову другому из травматического пистолета «Оса». Пострадавший был госпитализирован, он потерял много крови, стрелявший задержан.
Как пишут в сообществе, мужчины были знакомы друг с другом еще до матча. По словам очевидцев, вначале один из них толкнул другого, со словами:
«Твои часики тикают. Я тебя заказал!».
После этого началась потасовка.
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