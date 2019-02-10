Конфликт со стрельбой на матче по хоккею попал на видео

Начало конфликта с участием родителей хоккеистов в спортивной школе N2 в районе Медведково в Москве случайно попало на видео. Кадры с камеры видеонаблюдения выложены в сообществе «Живые новости» во «Вконтакте» . На них видна драка двух мужчин, находившихся у ограждения во время матча.

Накануне в Москве во время матча команд «Северная Звезда» и «Дмитров» (в их составе игроки 2008 года рождения) на трибунах между родителями двух хоккеистов возник конфликт, который продолжился в буфете, где один из мужчин выстрелил в голову другому из травматического пистолета «Оса». Пострадавший был госпитализирован, он потерял много крови, стрелявший задержан.

Как пишут в сообществе, мужчины были знакомы друг с другом еще до матча. По словам очевидцев, вначале один из них толкнул другого, со словами:

«Твои часики тикают. Я тебя заказал!».

После этого началась потасовка.