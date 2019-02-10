Появилось видео конфликта со стрельбой на хоккейном матче

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Опубликовано видео начала конфликта со стрельбой на хоккейном матче 

РИА Новости 33 минуты назад
В Сети появилось видео начала конфликта со стрельбой на матче Кубка Москвы по хоккею между командами 2008 года рождения "Северная Звезда" и "Дмитров".
Инцидент произошел на трибунах спортшколы #2 в Медведково.
На кадрах видно, как два мужчины начали драку за бортом хоккейной площадки. Конфликт продолжился в буфете, где один из участников выстрелил в оппонента из травматического пистолета "Оса".
Пострадавшего доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает. Стрелявшего мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов. Ему предъявлено обвинение по статье "Хулиганство".
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