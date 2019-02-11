Отец игрока "Дмитрова" Михаил Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал о конфликте, случившемся на матче детских команд в Москве. Во время инцидента он выстрелил в лицо отцу другого ребенка.
— По данным "СЭ", потерпевший покинул больницу. Вам что-то известно?
— В полиции мне сказали, что у него никаких серьезных повреждений нет, потому и была применена статья "Хулиганство".
— Что будет дальше?
— Все в правовом порядке, установленным законом.
— "Хулиганство" — одна из статей в деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.
— Это Кокорин и Мамаев. Нам до них далеко. В отличие от них я был абсолютно трезв, полиция это зафиксировала. Конфликт будем улаживать мирно.