«Нам до Кокорина и Мамаева далеко». Отец 10-летнего хоккеиста рассказал, как будет улаживать конфликт со стрельбой

Отец игрока "Дмитрова" Михаил Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал о конфликте, случившемся на матче детских команд в Москве. Во время инцидента он выстрелил в лицо отцу другого ребенка.

— По данным "СЭ", потерпевший покинул больницу. Вам что-то известно?

— В полиции мне сказали, что у него никаких серьезных повреждений нет, потому и была применена статья "Хулиганство".

— Что будет дальше?

— Все в правовом порядке, установленным законом.

— "Хулиганство" — одна из статей в деле Александра Кокорина и Павла Мамаева.

— Это Кокорин и Мамаев. Нам до них далеко. В отличие от них я был абсолютно трезв, полиция это зафиксировала. Конфликт будем улаживать мирно.