Тренера детской хоккейной команды избили за Instagram

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Тренера детской хоккейной команды из Петербурга избили за Instagram 

360tv.ru + ещё 6 2 часа назад
Ведение аккаунта в Instagram довело тренера детского хоккейного клуба «Питерские акулы» Эдуарда Хамидуллина до избиения неизвестным мужчиной. Об этом сам потерпевший рассказал «360».
По его словам, мужчина во время тренировки в спортивном комплексе «Ледовая арена» вышел на лед и сначала начал сыпать оскорблениями, о том, как ему не нравится Instagram тренера.
«Если я правильно его понял, он сообщил, что у меня очень вызывающий аккаунт. Цитирую: «Звезда Instagram, насмотрелся на всякие видяшки и стал крутым»», — сказал Хамидуллин.
Он пояснил, что мужчине кто-то сказал, что в его аккаунте появилась вызывающая Stories, которая якобы задела его чувства. После этого мужчина напал на тренера. Потасовка попала в объектив камер наблюдения.
На кадрах видно, как мужчина с сумкой в руках бьет в лицо тренера, который держит хоккейную клюшку. После этого избиение продолжается уже на льду, а мужчин разнимает еще один участник тренировки. Все это наблюдают ученики тренера.
После избиения Эдуард Хамидуллин обратился к врачу, чтобы снять побои. Медик ему пояснил, что с такими травмами сотрудники больницы всегда обращаются в отдел полиции.
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