Российский хоккеист хочет встретиться с Трампом

Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Евгений Кузнецов рассказал о своем желании побывать в Белом доме и встретиться с президентом США Дональдом Трампом

В минувшем сезоне "Вашингтон" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. По традиции, президент США проводит дружественную встречу с игроками чемпионской команды.

"Конечно было бы интересно встретиться с Трампом. Спорт вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы — народ простой, и наше дело — играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить, — приводит слова форварда "Спорт-экспресс".

Также Кузнецов отметил, что нужно уважать страну, в которой ты живешь.