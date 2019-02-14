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Российский хоккеист хочет встретиться с Трампом 

РИА Новости + ещё 7 5 часов назад
Фото: AFP 2019 / Patrick Smith
Российский нападающий клуба НХЛ "Вашингтон" Евгений Кузнецов рассказал о своем желании побывать в Белом доме и встретиться с президентом США Дональдом Трампом.
В минувшем сезоне "Вашингтон" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли. По традиции, президент США проводит дружественную встречу с игроками чемпионской команды.
"Конечно было бы интересно встретиться с Трампом. Спорт вне политики. Каждый должен заниматься своим делом. Мы — народ простой, и наше дело — играть в хоккей, а не указывать, кому куда деньги вложить или где какие стены построить, — приводит слова форварда "Спорт-экспресс".
Также Кузнецов отметил, что нужно уважать страну, в которой ты живешь.
"Я работаю в стране и должен уважать ее традиции. А если не приду на встречу, то с моей стороны это будет неуважением. В то же время у каждого игрока — разный менталитет, разное воспитание, и если кто-то из нашей команды по тем или иным причинам не пойдет, то ни в коем случае не буду этих ребят осуждать. Это их полное право. В конце прошлого — начале этого года в правительственных учреждениях США был перерыв, они не работали. Может быть, поэтому встречи еще не было. Пока — тишина", — добавил хоккеист.
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Хоккей , Прочее , Евгений Кузнецов , Дональд Трамп
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