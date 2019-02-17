Как россияне провели игровой день в НХЛ

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин записал на свой счёт дубль и голевую передачу в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и достиг отметки в 300 очков за карьеру в НХЛ. Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский установил рекорд клуба по количеству игр без пропущенных шайб, а нападающий «Сент-Луис Блюз» продлил результативную серию до 11 встреч. Об этих и других достижениях россиян в НХЛ — в материале RT.

Достижение Панарина и спасения Бобровского

С приближением конца периода обменов в НХЛ появляется всё больше разговоров о возможном уходе Артемия Панарина и Сергея Бобровского из «Коламбус Блю Джекетс». Ещё в начале сезона российские хоккеисты заявили, что не собираются продлевать действующие соглашения с командой и намерены выставить свои кандидатуры на рынок свободных агентов. Безусловно, в клубе не могли быть довольны подобным отношением своих лидеров, поэтому решение рассмотреть возможные предложения о переходе игроков вряд ли кого-то удивило.

Но на данный момент сделка об обмене хоккеистов не заключена, а россияне продолжают выкладываться в матчах за свою нынешнюю команду на все 100%. В матче с «Чикаго Блэкхоукс» Панарин и Бобровский взвалили на себя бремя лидерства и стали главными творцами победы своего коллектива.

Для Панарина встречи с «Чикаго» являются сверхпринципиальными. Именно в составе коллектива из Иллинойса он начал свою карьеру в НХЛ, но спустя два успешных сезона был обменян в «Коламбус» на Брэндона Саада . К слову, с тех пор карьера россиянина пошла в гору. Он доказал своим критикам, что способен набирать очки и без помощи своего бывшего партнёра Патрика Кейна , выдав свой статистически лучший сезон. Но на следующий год Артемий также не стал останавливаться. В преддверии матча с «Блэкхоукс» в его активе было 64 балла, что всего на 18 меньше, чем по итогам предыдущего чемпионата.

Во встрече со своим бывшим клубом Панарин в очередной раз показал «Чикаго», что его обмен в «Коламбус» был ошибкой. Уже в концовке первого периода он открылся на пятачке и одним касанием переправил шайбу в ворота Кэма Уорда. А спустя пару минут он набрал своё второе очко матче. Артемий и его партнёр Кэм Аткинсон вдвоём оказались против голкипера соперника. Россиянин не стал жадничать и отдал точную передачу своему партнёру, который не промахнулся.

Великолепная игра Панарина не только помогла «Коламбусу» укрепить лидерство в счёте, но и позволила самому хоккеисту набрать 299 очков в НХЛ. До достижения памятной отметки оставалось совершить всего одно результативное действие, и россиянин был не намерен откладывать это на будущие встречи. Уже на 12-й секунде третьего периода Артемий вновь отметился заброшенной шайбой. Защитник «Блю Джекетс» Сет Джонс нанёс мощнейший бросок от синей линии, а девятый номер искусно подставил клюшку.

Таким образом, Панарин стал 39-м российским хоккеистом в истории, которому удалось достичь в НХЛ отметки в 300 набранных очков за карьеру. Но уже в этом сезоне он может подняться ещё на три ступени вверх. На расстоянии 17 баллов от него находятся экс-защитник «Чикаго» Борис Миронов , трёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Джерси Девилз» Сергей Брылин и игрок «Анахайм Дакс» Олег Твердовский

Однако победа «Коламбуса» стала возможной не только благодаря результативности Панарина. Блестящее выступление продемонстрировал Бобровский, который отразил 39 бросков, лишь дважды позволив «Блэкхоукс» зажечь красный свет за своими воротами. По ходу нынешнего сезона многие эксперты говорили о том, что он проводит неважный сезон, однако подобные игры доказывают, что россиянин продолжает оставаться голкипером экстра-класса.

Рекорд Василевского и два очка Кучерова

Не собирался отставать от своего соотечественника и Андрей Василевский. В предыдущем матче с «Даллас Старз» голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» в 17-й раз в карьере оставил свои ворота в неприкосновенности и повторил рекорд клуба по количеству шат-аутов (игр без пропущенных шайб). Россиянин не стал откладывать дело в долгий ящик и уже в следующей встрече превзошёл достижение Бена Бишопа. На этот раз огорчить его не смогли хоккеисты «Монреаль Канадиенс».

Примечательно, что во втором периоде «Канадиенс» всё же удалось поразить ворота Андрея — передачу Еспери Котканиеми замкнул Брендан Галлахер , но гол был отменён из-за положения «вне игры». Финн вкатился в зону соперника незадолго до того, как там оказалась шайба.

За весь матч Василевский отразил 20 бросков и отметился рядом блестящих сейвов, один из которых оказался особо примечательным. В концовке второго периода он отразил сразу два броска за две секунды — сначала справился с выстрелом Джонатана Друена , а спустя секунду вновь не позволил отличиться Галлахеру.

На другой половине площадки был неудержим соотечественник голкипера Никита Кучеров . В последних двух встречах он демонстрировал невероятную результативность, набирая по четыре очка. На этот раз повторить подобное он не смог, ограничившись двумя баллами. На 43-й минуте он поучаствовал в реализации большинства, поставив эффектную точку в многоходовке «Лайтнинг». Россиянин оказался неприкрытым в правом круге вбрасывания и мощнейший щелчком открыл счёт в матче.

Всего 75 секунд потребовалось Кучерову, чтобы вновь отметиться полезным действием. Россиянин начал контратаку своей команды, в результате которой форвард «Тампа-Бэй» Янни Гурд оказался на рандеву с голкипером «Монреаля» Кэри Прайсом. Канадец не стал сближаться со своим визави, дальним броском отправив шайбу в угол ворот. В оставшееся время Тайлер Джонсон упрочил преимущество хоккеистов из Флориды, установив окончательный счёт встречи.

Кучеров продолжает неумолимо приближаться к своему индивидуальному рекорду результативности в отдельно взятом сезоне. После 59 матчей на его счету 94 (27 + 67) очков, что всего на шесть меньше, чем было в прошлом сезоне. Не отстаёт от него форвард «Чикаго» Патрик Кейн, который также набрал два балла в игре с «Коламбусом». На данный момент в активе американца 87 (35 + 52) очков.

Результативная серия Тарасенко и три очка Малкина

Форварду «Сент-Луиса» Владимиру Тарасенко пока далеко до результата Кучерова, но в последних матчах набрал отличный ход. Он неизменно отличался в 10 последних встречах и продлил свою серию в игре с «Колорадо». На протяжении первых двух периодов коллективы не могли распечатать ворота друг друга, а на 45-й минуте на авансцену вышел россиянин. Защитники противника проспали открывание нападающего, а тот легко переиграл своего соотечественника Семёна Варламова

Спустя всего 57 секунд «Блюз» удвоили преимущество благодаря точному броску Зака Санфорда, а в концовке поразили пустые ворота «Эвеланш». На этот раз Тарасенко выступил в роли ассистента и помог отличиться своему партнёру Джейдену Шварцу. Владимир продлил свою результативную серию до 11 матчей, в которых он набрал 18 (10 + 8) очков.

Своё возвращение на лёд отметил Евгений Малкин. В матче с «Филадельфией» он отмахнулся от Михаэля Раффла, за что был дисквалифицирован на один матч. Судя по всему, этот отдых пошёл форварду на пользу — в игре с «Калгари» он отметился тремя результативными передачами и продлил свою результативную серию до шести встреч.

В середине второго периода Малкин выступил в роли ассистента и помог отличиться своему партнёру Сидни Кросби, а в концовке третьего сам выступил в роли голеадора. В период с 46-й по 55-ю минуту Евгений дважды помог своему коллективу реализовать большинство — сначала он завершил красивую трёхходовку с участием всё того же капитан команды и Фила Кессела , а после отметился мощнейшим броском из правого круга вбрасывания. Правда, это не спасло «Пингвинз» от поражения. Хозяева уступили со счётом 4:5 и не смогли продлить победную серию.

Несмотря на поражение, заслуги Малкина были отмечены Национальной хоккейной лигой, которая признала его третьей звездой игрового дня. Примечательно, что звание первой отошло его соотечественнику Артемию Панарину.

Не ушёл без заброшенных шайб и Илья Ковальчук . В середине второго периода форвард «Лос-Анджелес Кингз» отличился в большинстве и сравнял счёт в матче с «Бостон Брюинз». Однако это не спасло коллектив Уилли Дежардена от четвёртого подряд поражения. Гости ещё трижды поразили ворота Джека Кэмпбелла и установили окончательный результат встречи — 2:4.

Ковальчук забросил свою 12-ю шайбу в сезоне и прервал «сухую» серию из четырёх матчей. В последний раз Илья отличался 6 февраля в игре с «Нью-Джерси Девилз».