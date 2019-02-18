Чешский хоккеист Ягр вернулся на лёд в 47 лет

Двукратный победитель Кубка Стэнли, чешский нападающий Яромир Ягр восстановился после тяжелой травмы и возобновил выступления во втором дивизионе чемпионата Чехии.

Чешский хоккеист Яромир Ягр, пропустивший год из-за травмы, вышел на лёд в составе клуба «Рытиржи Кладно», владельцем которого является сам.

Самый результативный европеец в истории НХЛ (2122 очка за карьеру) выступает на профессиональном уровне с 1988 года.

Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ.