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Чешский хоккеист Ягр вернулся на лёд в 47 лет 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: AFP © Patrick Smith / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Двукратный победитель Кубка Стэнли, чешский нападающий Яромир Ягр восстановился после тяжелой травмы и возобновил выступления во втором дивизионе чемпионата Чехии.
Чешский хоккеист Яромир Ягр, пропустивший год из-за травмы, вышел на лёд в составе клуба «Рытиржи Кладно», владельцем которого является сам.
Самый результативный европеец в истории НХЛ (2122 очка за карьеру) выступает на профессиональном уровне с 1988 года.
Ранее сообщалось, что Овечкин стал 16-м игроком в истории, забросившим 700 шайб в НХЛ.
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Хоккей , Прочее , Яромир Ягр
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