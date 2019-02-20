Нью-Йорк Рейнджерс обыграл Каролину в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ 2:1.
В составе победителей две шайбы забросили Коннор Брикли, а также российский нападающий Владислав Наместников.
У хозяев площадки автором единственной шайбы стал Джордан Мартинук. Одним из его ассистентов выступил россиянин Андрей Свечников.
Таким образом, Рейнджерс прервали победную серию Каролины из трех матчей.
Регулярный чемпионат
Каролина Рейнджерс 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Голы: Мартинук (Хэмилтон, Свечников), 29:53 1:0; Брикли (Хитил, Деанджело), 30:40 1:1; Наместников (Веси, Бучневич), 46:10 1:2.