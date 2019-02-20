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ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата КХЛ сезона-2018/19 

ТАСС 12 часов назад
Московский ЦСКА одержал победу над ярославским "Локомотивом" со счетом 2:1 по буллитам в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и досрочно стал победителем первенства.
В активе ЦСКА 104 очка.
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