Россиянин устроил мордобой в матче НХЛ

Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров принял участие в двух драках в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс" (7:1), передает "Советский спорт".
На 49-й минуте встречи россиянин устроил потасовку с форвардом Марком Шайфли посл того, как соперник попытался провести против него силовой прием.
Уже в концовке матча Задоров подрался с канадским нападающим Адамом Лаури.
Ранее сообщалось, что защитник "Колорадо" подрался с Остином Уотсоном из "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.