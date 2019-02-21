Россиянин устроил мордобой в матче НХЛ

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Игрок «Колорадо» Задоров дважды подрался в матче НХЛ 

Газета.Ru + ещё 4 4 часа назад
Защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров принял участие в двух драках в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Виннипег Джетс" (7:1), передает "Советский спорт".
На 49-й минуте встречи россиянин устроил потасовку с форвардом Марком Шайфли посл того, как соперник попытался провести против него силовой прием.
Уже в концовке матча Задоров подрался с канадским нападающим Адамом Лаури.
Ранее сообщалось, что защитник "Колорадо" подрался с Остином Уотсоном из "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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Хоккей , Видео , Никита Задоров , Марк Шайфли , Советский спорт
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