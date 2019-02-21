Россиянин устроил мордобой в матче НХЛ

Игрок «Колорадо» Задоров дважды подрался в матче НХЛ

На 49-й минуте встречи россиянин устроил потасовку с форвардом Марком Шайфли посл того, как соперник попытался провести против него силовой прием.

Уже в концовке матча Задоров подрался с канадским нападающим Адамом Лаури.

Ранее сообщалось, что защитник "Колорадо" подрался с Остином Уотсоном из "Нэшвилл Предаторз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.