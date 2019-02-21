КХЛ в разы хуже НХЛ и последняя в Европе. Тут много жира и мало спорта

Дмитрий Чернышенко . Надежда на повышение конкуренции в лиге была связана с переходом на новую систему набора очков: не три очка за победу как было раньше, а два. Но мы уже пришли к выводу, что двухочковая система не принесла в лигу ничего нового, а только обесценила победы в основное время. «Внимательно изучали все аргументы за и против, это не какое-то слепое копирование другого опыта. Мы просчитали математически, что это обострит борьбу», — выразил надежду перед началом сезона президент КХЛ. Надежда на повышение конкуренции в лиге была связана с переходом на новую систему набора очков: не три очка за победу как было раньше, а два. Но мы уже пришли к выводу, что двухочковая система не принесла в лигу ничего нового, а только обесценила победы в основное время.

Разрывы между первыми и последними командами плей-офф

Что касается «обострения борьбы» и большей мотивации команд из второй половины таблицы (ведь отставание от лидеров при новой системе набора очков должно было казаться меньше), то в сезоне-2017/18 разрыв между первой и восьмой командами на Западе составил 55 очков, на Востоке — 12. В нынешнем сезоне: 41 очко на Западе, 35 — на Востоке. Если у этих клубов и появилась мотивация, то только застрелиться. Даже при двухочковой системе разрывы получились огромными, а в сумме даже увеличились.

Сравнивая КХЛ с НХЛ (дальше будет не только с НХЛ), а это единственные приличные лиги, где работает двухочковая система, мы получим ожидаемые результаты. Интересно, что на самом деле ситуация в зоне плей-офф на Востоке НХЛ не такая комфортная, как это может показаться из-за 27-очкового разрыва между первым и восьмым местами. «Тампа-Бэй» — единственная уникальная команда сезона, у идущего за ней «Бостона» отрыв от восьмой строчки равняется восьми очкам.

На Западе НХЛ высокая плотность команд ощущается во всей конференции. Разрыв между первым и последним местами составляет всего 29 очков, в то время как в КХЛ между ЦСКА и «Слованом» пропасть в виде 71 балла. Но на Востоке ситуация в пользу нашей лиги, постаралась всё та же «Тампа-Бэй».

Если бы в КХЛ и НХЛ была трёхочковая система, как в ведущих лигах Европы, то картина была бы следующей. Тут вне конкуренции шведская SHL, у которой «Ферьестад» (1) опережает «Векшё» (8) на 12 очков. Там, правда, сыграно только 42 тура, но можно с уверенностью сказать, что этот разрыв на финише не будет равняться даже 25 очкам.

Регулярный чемпионат в Западной конференции можно было заканчивать уже в начале октября. Следующие пять месяцев были нужны лишь для того, чтобы убедиться в том, что «Йокерит» не выдержит темп ЦСКА и СКА, а московское «Динамо» поменяется местами с рижскими одноклубниками. Минск, Братислава и Череповец сразу выбыли из гонки за попадание в плей-офф, а единственная интрига на финише сейчас в борьбе между «Сочи», «Витязем» и Ригой за последние путёвки в плей-офф.

Схожая картина наблюдалась и на Востоке, где все топ-клубы, за исключением «Автомобилиста», упустили рывок «Барыса», а «Сибирь» и «Торпедо» выдали почти полярные отрезки во второй половине сезона. На две конференции набралось всего по одному изменению в восьмёрках по сравнению с первым месяцем «регулярки». Из кубковой зоны выпали Рига (ещё сохраняет шансы на плей-офф) и Нижнекамск, чьи места заняли московское «Динамо» и «Трактор» соответственно.

В каждой из конференций было чёткое разделение команд на группы, в рамках которых и происходила борьба за более высокие места, а взлёты аутсайдеров и падения фаворитов чаще всего имели краткосрочный эффект и случались не чаще, чем забивает Сергей Андронов

В НХЛ ситуация в конференциях абсолютно разная. На Западе заметный рывок по сравнению с первым месяцем «регулярки» сделал «Сан-Хосе», но «акулы» и так находились в кубковой зоне. Куда более впечатлительными получились рывки со дна от «Вегаса» и «Сент-Луиса». Особенно это касается «блюзменов», которые начали свой подъём уже во второй половине чемпионата. «Эдмонтон», «Ванкувер», «Миннесота» и «Анахайм», напротив, заметно ухудшили своё турнирное положение.

Ситуация на Востоке НХЛ больше напоминает будни КХЛ. Не так много изменений по сравнению с первым месяцем, а на восемь кубковых мест реально претендуют 10-11 команд. Но только «Тампа» может чувствовать себя как СКА или ЦСКА. «Бостон» выиграл шесть матчей подряд и занимает второе место в конференции, но его отрыв от 9-го места составляет восемь очков. Что говорить о других командах в восьмёрке — любую из них может подвинуть «Каролина», да и «Филадельфия» с «Баффало» ещё не сказали последнего слова. «Сэйбрз», к слову, в конце ноября лидировали на Востоке, а сейчас откатились на 10-ю строчку.

Количество попаданий клубов КХЛ в плей-офф

Текущее положение дел в КХЛ — обычная для лиги ситуация. Конкуренция не увеличивается, напротив, с каждым сезоном регулярный чемпионат становится всё более рутинным. Пропасть между богатыми и бедными выражается в количестве попаданий клубов в плей-офф. По сути 9 из 16 участников розыгрыша Кубка Гагарина можно назвать ещё перед началом сезона. Вероятность попадания — 97%. Ещё три-четыре позиции можно легко назвать, исходя из текущего положения дел в лиге. К примеру, не нужно было быть экспертом, чтобы ещё перед началом сезона включить «Автомобилист» в число участников розыгрыша Кубка Гагарина.

Мало того, именно эти клубы чаще всего попадают в десятку лучших команд регулярного чемпионата. СКА, «Магнитка» и «Йокерит» вообще никогда не опускались ниже 10-го места в КХЛ В НХЛ тоже есть клуб, попадавший в плей-офф во всех из 10 последних сезонов. Но «Питтсбург» такой один. Рядом с ним «Вашингтон», «Чикаго» и «Сан-Хосе» (9 из 10 попаданий), чуть ниже «Бостон», «Детройт», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Анахайм» (8 из 10). При этом только «Сан-Хосе» и в меньшей степени «Бостон» могут быть спокойны за своё место в плей-офф в нынешнем сезоне, а попадание туда «Чикаго», «Анахайма», «Рейнджерс» и «Детройта» станет чудом.

В списке самых успешных клубов НХЛ за последние десятилетие мы не увидели «Тампы», «Калгари» и «Айлендерс», входящих в пятёрку лучших команд текущего сезона. В КХЛ такой трюк можно провернуть только, если у тебя появился мощный спонсор или нет лимита на легионеров. Последний пункт, правда, не сильно помогает даже «Барысу», который достаточно стабильно попадает в плей-офф (8 из 11 сезонов), но всего трижды был в топ-10.

Были успешные сезоны у «Трактора», они пришлись на времена Валерия Белоусова и на прошлый сезон под руководства Анвара Гатиятулина . «Автомобилист» без серьёзных вложений со стороны Андрея Козицына лишь раз попадал в топ-10. Хороший процент попаданий в плей-офф у «Сочи» и «Торпедо», но только процент.

Достойные показатели у «Сибири» и рижского «Динамо» . Но те же рижане в последний раз попадали в кубковые игры в 2014 году. «Амуру» чтобы попасть в плей-офф нужен Ханну Йортикка или Андрей Мартемьянов, а «Витязю» Валерий Белов

В НХЛ тоже есть много клубов с одним-двумя попаданиями в плей-офф за последнее десятилетие. Только там совсем другая конкуренция (даже просто по числу клубов). А ещё «Эдмонтону» и «Каролине» (по одному попаданию) будет чуть легче исправить эту ситуацию с Макдэвидом и Ахо соответственно, чем к примеру «Амуру» с братьями Ушениными. У «Флориды» (два попадания) есть Барков, у «Баффало» Айкел и Скиннер. «Слован» вообще как «Виннипег» — два попадания в плей-офф в семи сезонах. Только «Джетс» уже создали команду, которая будет из года в год претендовать как минимум на выход в кубковые игры, а «Слован» заявляет запасным вратарём нападающего.

Статистика клубов КХЛ в плей-офф

В первые пять сезонов КХЛ плей-офф на Западе был более непредсказуемым, чем в последние пять лет. Рига и «Спартак» могли пройти дальше первого раунда, «Северсталь» выбить «Локомотив», а Минск довести серию с «Локомотивом» до седьмого матча. Не густо, но по сравнению с нынешними временами небо и земля.

За последние пять сезонов только 5 из 12 действующих команд Запада могут похвастать победами в сериях. Остальные семь клубов с 2014 года суммарно одержали всего шесть (!) побед в играх плей-офф, три из которых пришлись на долю рижского «Динамо» в серии с «Донбассом». Для сравнения: в первые пять сезонов эти же клубы одержали 31 кубковую победу.

В разборках топ-клубов поменялся только один момент. Первые пять сезонов прошли преимущественно под знаком «Локомотива» и московского «Динамо», а теперь всех выносят СКА и ЦСКА.

Первая пятилетка на Востоке подарила нам незабываемые битвы между топ-клубами. Выигрывал чаще всего «Ак Барс», но «Авангард», «Салават Юлаев» и «Трактор» также успели сыграть в финале. Сенсация была только одна, когда «Нефтехимик» в 2010 году выбил в первом раунде «Авангард».

В последние пять сезонов «Авангард» и «Салават Юлаев» не успевают за «Магниткой» и «Ак Барсом» (единственные клубы КХЛ с положительным балансом побед в сериях в обеих пятилетках). Утешает только то, что было время, когда удивляла «Сибирь», первые победы в кубковых матчах одержал «Барыс», а аутсайдеры Востока цепляли хотя бы по одному матчу в сериях у фаворитов.

В КХЛ самый ужасный первый раунд плей-офф

Болельщики ждут, когда в КХЛ наступит пора решающих игр, но так получается, что из сезона в сезон первый раунд плей-офф по сути превращается в формальность. Вероятность победы команды с более низким посевом равняется всего — 18,7%. И этот показатель в КХЛ продолжает падать (в последние два сезона он равен 12,5%). За 10 сезонов это почти в два раза меньше, чем в любой ведущей лиге Европы и НХЛ.

Почти во всех лигах Европы процент побед аутсайдеров в первом раунде плей-офф растёт с каждым сезоном. В двух последних розыгрышах плей-офф шведской SHL четыре из восьми серий завершились победами «андердогов», а в Чехии, Германии и Швейцарии набралось по три таких случая. Вместе с КХЛ падает процент только у НХЛ, но за океаном проблема скорее в том, что в своё время там было слишком много таких сенсаций — 31 случай (38,8% от общего числа серий) за 10 лет против 15 (18,7%) у КХЛ.

Губит первый раунд плей-офф КХЛ и тот факт, что 35% серий заканчиваются без борьбы — под ноль. Столь высокий процент держится примерно на одном уровне на протяжении всего существования лиги. Это худший показатель среди всех лиг за десять сезонов, рядом с КХЛ только швейцарская NLA (32,5%). Но вся прелесть швейцарского чемпионата в том, что 5 из 13 таких серий завершились в пользу команд с более низким посевом.

Лучшие цифры за последние пять сезонов у финской лиги — только 2 из 20 серий завершились с сухим счётом. Но на более длинной дистанции снова впереди НХЛ — всего 13,8% или 11 из 80 серий первого раунда с нулём. Рядом с НХЛ не только лига Финляндии, но и Швеция, Чехия, Германия, Швейцария. У КХЛ же 28 из 80 серий первого раунда завершались за минимальное количество игр и только в двух случаях они были в пользу «андердогов»: в 2009 году «Спартак» обломал СКА — 3-0, а в 2016 году московское «Динамо» вынесло «Сочи» — 4-0.

Не в пользу КХЛ говорит и сравнение по сериям с седьмыми (решающими) играми в первом раунде плей-офф. Если в целом за 10 сезонов их количество не настолько критично — 14 против 22 у НХЛ, то в последние два розыгрыша Кубка Гагарина мы увидели только один такой триллер: в прошлом сезоне «Салават Юлаев» сломил сопротивление «Авангарда» — 4-3.

В Швейцарии за два года не было ни одной серии с решающим матчем в первом раунде, но NLA можно простить это хотя бы за сезон-2012/13, когда все четыре пары завершили разборки в седьмых матчах. Лучший же процент за 10 лет у НХЛ (22 из 80 серий) и чешской «Экстралиги» — 27,5% (11 из 40).

Плей-офф НХЛ в четыре раза лучше. Даже в Европе КХЛ последняя

Что касается этого года, то в шведской SHL в плей-офф могут не попасть последние финалисты турнира — «Шеллефтео» (7-е место в текущем сезоне) и Векшё (8-е место).

В швейцарской NLA сейчас похожая ситуация с «Цюрихом» и «Лугано», которые разыгрывали чемпионский титул в прошлом сезоне. Оба клуба, скорее всего, начнут новый кубковый поход с квалификационного раунда.

Ещё хуже обстоят дела у «Айсберена» и «Нюрберга» в чемпионате Германии. В прошлом сезоне они вошли в тройку лучших команд лиги, а сейчас замыкают десятку.

В Финляндии без плей-офф останется «Эссят», а компанию ему могут легко составить «КалПа» и ЮП (действующий победитель Лиги чемпионов). Все эти клубы за последние 10 лет играли в финале, а «Эссят» и ЮП выигрывали чемпионские титулы.

Теперь представьте такое в КХЛ. Можно вспомнить единичные провалы «Авангарда» и московского «Динамо». Наша лига, увы, имеет чудовищную разницу между сериями с решающими матчами и сериями, завершившимися под ноль.

Хуже всех КХЛ использует и общую квоту игр плей-офф. За десять сезонов в НХЛ сыграли почти на 7% больше кубковых встреч. Самый насыщенный сезон КХЛ (2010/11 — 81,9% игр) вышел не намного лучше худшего года в НХЛ (2017/18 — 80,0%). Но больше всего поражает сезон-2012/13 в швейцарской NLA, когда местные клубы провели 46 из 49 возможных матчей в плей-офф.

КХЛ — спасёт плей-ин?

Возможно, руководству лиги не стоит ждать, пока совет директоров КХЛ утвердит жёсткий потолок зарплат в сезоне-2019/20, который должен сократить разницу между топ-клубами и всеми остальными, повысив конкуренцию в лиге. Его можно не дождаться.

Нужно думать, как сделать спортивную составляющую в КХЛ интереснее уже со следующего сезона. Мало увеличивать количество игр в регулярном чемпионате. При таком календаре отсутствие интриги напрочь убивает интерес к «регулярке». Чем дольше он тянется, тем больше хочется смотреть в сторону НХЛ. Едва ли не главной интригой на финише является борьба «Северстали», «Адмирала» и «Амура» за место в рейтинге КХЛ, 30% которого определяет спортивный результат.

Сделать «регулярку» лучше в текущих условиях можно только за счёт повышения интереса к ней со стороны клубов из второй половины турнирной таблицы. Это примерно 14 команд, которым остаётся бороться за оставшиеся пять мест в плей-офф. Далеко не у всех из них хватает мотивации не бросить это дело при первых трудностях.

Эту проблему мог бы решить плей-ин (квалификационный раунд плей-офф), в котором принимают участие команды, занявшие места с 7-го по 10-е. Серии проводятся до двух побед. Такая система используется во всех ведущих европейских чемпионатах. При такой формуле плей-офф КХЛ начинался бы сейчас с серий: