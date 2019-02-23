Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Певица Пелагея пожаловалась на редкие встречи с мужем из-за плей-офф КХЛ 

Газета.Ru + ещё 3 29 минут назад
Певица Пелагея рассказала об их отношениях с мужем нападающим московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Иваном Телегином, передает "Советский спорт".
Артистка призналась, что редко видится с мужем.
"Я прежде всего хотела бы поблагодарить программу за то, что есть хотя бы такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше", — рассказала певица в интервью «У раздевалки».
22 февраля стали известны все пары первого раунда плей-офф Западной конференции по результатам регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА, ставший лидером турнира, выйдет на лед против подмосковного «Витязя».
Ранее сообщалось, что форвард армейцев Капризов недоволен своей результативностью.
Газета.Ru: последние новости
Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал руководство НХЛ эгоистами Стали известны все пары первого раунда плей-офф КХЛ Овечкин вспомнил главный гол в своей карьере
Хоккей , Видео , Прочее , Иван Телегин , Советский спорт
Читайте также
Видео
«Мы поспешили»: тренер Медведевой сделал признание
Фигурное катание
Подруга Кокорина извинилась перед россиянами
Футбол
Избран президент РФС
Футбол
Телегин не узнал Пелагею при знакомстве
Хоккей Прочее
Российским легкоатлетам вернули право на спорт
Легкая атлетика
В УЕФА прокомментировали выбор нового главы РФС
Футбол
Мамаева перевели в камеру на 10 человек
Футбол
Кадыров заявил об унижении Кавказа
MMA
Устюгов высказался о «драке» с Клебо
Лыжный спорт
Названа причина смерти чемпиона РФ в центре Москвы
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение