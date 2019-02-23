Телегин не узнал Пелагею при знакомстве

Певица Пелагея рассказала об их отношениях с мужем нападающим московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА Иваном Телегином, передает "Советский спорт".
Артистка призналась, что редко видится с мужем.
"Я прежде всего хотела бы поблагодарить программу за то, что есть хотя бы такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше", — рассказала певица в интервью «У раздевалки».
22 февраля стали известны все пары первого раунда плей-офф Западной конференции по результатам регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА, ставший лидером турнира, выйдет на лед против подмосковного «Витязя».
Ранее сообщалось, что форвард армейцев Капризов недоволен своей результативностью.