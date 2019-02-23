Телегин не узнал Пелагею при знакомстве

Певица Пелагея пожаловалась на редкие встречи с мужем из-за плей-офф КХЛ

Артистка призналась, что редко видится с мужем.

"Я прежде всего хотела бы поблагодарить программу за то, что есть хотя бы такая возможность пообщаться с мужем. Грядет плей-офф, мы видимся все меньше и меньше", — рассказала певица в интервью «У раздевалки».

22 февраля стали известны все пары первого раунда плей-офф Западной конференции по результатам регулярного чемпионата КХЛ. ЦСКА, ставший лидером турнира, выйдет на лед против подмосковного «Витязя».

Ранее сообщалось, что форвард армейцев Капризов недоволен своей результативностью.