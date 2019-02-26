Хоккеисты устроили драку на глазах у Лукашенко

Хоккеисты подрались на глазах у Лукашенко

Матч минского «Динамо» и сборной белорусской хоккейной Экстралиги, состоящей в основном из игроков «Юности», закончился дракой с участием вратаря. Видеозапись инцидента опубликована на странице SPORT.TUT.BY в соцсети «ВКонтакте».

На арене в Минске, где проходила игра, присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко . На записи видно, что потасовка произошла возле бортика, а дерущихся хоккеистов пытались разнять арбитры. В драке принял участие вратарь сборной Экстралиги и «Юности» Игорь Брикун

комментарии Hockey.by вратарь заявил, что драку начал игрок, недовольный исходом встречи.

«Если человек не доволен матчами, то это не вина того хоккеиста, которого он пошел бить», — подчеркнул Брикун.

По его мнению, еще более неуместной драку сделало то, что ее начали после матча.

«В общем, было понятно, что момент спровоцирован специально. Время матча истекло. Уважение должно быть в любом случае», — отметил он.

«Матч закончился, а ты идешь кого-то ломать. Я не считаю, что это правильно. У людей все-таки плей-офф впереди. Зачем он это делает? <…> Может, он на море собирался, а его заставили эти матчи играть», — процитировал портал вратаря.

В этой игре — первом матче серии — минское «Динамо» потерпело поражение со счётом 2:4. В этом сезоне клуб снова не сумел пробиться в плей-офф.