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Поражение СКА связали с русским разгильдяйством 

Lenta.ru + ещё 27 1 час назад
Защитник петербургского СКА Антон Белов прокомментировал поражение от московского «Спартака» в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Его слова приводит Sport24.
Белов выразил мнение, что команда провалила третий период, в то время как соперник боролся до последнего.
«Наверное, это наше российское разгильдяйство. Возможно уже все, решили докатывать. Сейчас долго сидели в раздевалке, искали причины. Нас закономерно наказали», — заявил он.
По словам хоккеиста, в третьем периоде у СКА была мертвая скамейка. Он отметил, что игроки не поддерживали друг друга, поэтому в следующем матче им необходимо исправляться.
СКА уступает 0-2 в серии первого раунда плей-офф КХЛ. В первом матче команда проиграла со счетом 0:2. Во второй встрече петербуржцы до третьего периода вели — 2:0, однако потом пропустили три шайбы, причем последнюю за 5 секунд до финальной сирены.
Третий матч серии до четырех побед пройдет 2 марта в Москве.
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Хоккей , Видео , Антон Белов , Спартак
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