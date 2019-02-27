В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Победитель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 7:2 разгромил "Оттаву Сенаторз".
Пропустив к 8 минуте две шайбы "Вашингтон" переломил ход встречи и разгромил команду из столицы Канады 7:2. Седьмую шайбу забросил Евгений Кузнецов, который сделал также голевую передачу. Александр Овечкин дважды ассистировал партнерам, также два результативных паса сделал Дмитрий Орлов.
"Питсбург Пингвинз" в гостях победил "Коламбус Блю Джекетс" 5:2. Победную шайбу в составе "пингвинов" забросил Евгений Малкин. Это его 20 гол в сезоне. У проигравших результативный пас отдал Артемий Пнарин. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26.
"Филадельфия Флайерз" дома обыграла "Баффало Сэйбрз" 5:2. "Каролина Харрикейнз" крупно победила "Лос-Анджелес Кингз" на своей площадке. "Бостон Брюинз" у себя обыграл "Сан-Хосе Шаркс" 4:1. "Монреаль Канадиенс" в гостях разгромил "Детройт Ред Уингз" 8:1, а "Калгари Флэймз" на выезде был сильнее "Нью-Йорк Айлендерс" 3:1.