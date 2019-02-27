НХЛ. «Вашингтон» расправился с «Оттавой»

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги начался игровой день. Победитель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 7:2 разгромил "Оттаву Сенаторз".

"Питсбург Пингвинз" в гостях победил "Коламбус Блю Джекетс" 5:2. Победную шайбу в составе "пингвинов" забросил Евгений Малкин . Это его 20 гол в сезоне. У проигравших результативный пас отдал Артемий Пнарин. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отбил 22 броска из 26.