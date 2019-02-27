Порнозвезде пришлось менять грудь после матча с Овечкиным

Порнозвезда Миа Халифа поменяла грудь после хоккейного матча с Овечкиным

Звезда фильмов для взрослых Миа Халифа заработала проблемы, сходив на матч с участием Александра Овечкина . Модель ливанского происхождения перенесла операцию на груди — ей поменяли имплант. Она болела за любимую "Вашингтон Кэпиталз", когда в актрису попала шайба.

Поход на матч плей-офф с участием Александра Овечкина в 2018 году окончился для порнозвезды травмой. Пущенная хоккеистом шайба попала ей прямо в грудь. Ничего серьезного не произошло, но повредился силиконовый имплант, пишет Sport24. Актриса даже не особо расстроилась: ведь ей достался ценный сувенир — шайба плей-офф НХЛ!

Remember that playoff puck that injured my breast implant? I got it fixed today thanks to Dr. Calvert. YouTube video of my entire process coming soon. Right now I’m comfortably recovering and excited to see my new (evenely positioned) boobs & nips 😂 https://t.co/KP8Jk6fmPX pic.twitter.com/m7jPZv7s3i— Mia K. (@miakhalifa) 26 февраля 2019 г. В результате "поломки" одна грудь стала ниже, и Халифа обратилась к хирургу. Четырехчасовая операция прошла успешно. Звезда фильмов для взрослых чувствует себя хорошо. Она надеется вскоре порадовать поклонников красотой новой груди.