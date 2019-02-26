Удар шайбой: порнозвезде поменяли грудь после матча Овечкина

Американская звезда фильмов для взрослых Миа Халифа, известная своей любовью к спорту, похвасталась новой грудью. Девушка была вынуждена заменить силиконовый имплант, который был поврежден после попадания шайбы на матче «Вашингтон Кэпиталз».

Всемирно известная порноактриса и модель Миа Халифа изменила грудь после неудачного попадания в нее шайбы на матче Кубка Стэнли с участием «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, летом прошлого года девушка, наблюдая за игрой «столичных» с трибуны, получила удар шайбой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Mia K. (@miakhalifa) 18 Май 2018 в 8:46 PDT Снаряд угодил модели в левую грудь, и из нее вытек закачанный туда ранее силикон.

«Я сидела за стеклом и не ожидала такого. Шайба пролетела над стеклом и застала меня врасплох. Я сразу схватилась за грудь и не отпускала. Иначе кровь была бы повсюду. Эти шайбы очень тяжелые и летят на скорости 80 миль/ч. Теперь моя левая грудь слегка сдулась, в следующем году ее поправят», — говорила Халифа в интервью NY Post.

Недавно Халифа перенесла четырехчасовую операцию в связи с повреждением силиконового импланта. Сейчас, как призналась девушка, она чувствует себя хорошо — ей не терпится похвастаться красотой восстановленной груди.

26-летняя Миа Халифа поддерживает не только «Вашингтон», но и персонально российского капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина . У актрисы есть многочисленные фотографии вместе с Овечкиным в инстаграме.

Кроме того, весной прошлого года девушка встретились со своим кумиром, не сумев сдержать слез.

После рокового попадания шайбы в грудь она рассказала, что это был ее не самый болезненный опыт в жизни.

Халифа — поклонница далеко не только хоккея. Как оказалось, девушка также активно следит за футболом. После того как голкипер английского «Ливерпуля» Лорис Кариус, допустивший грубейшие ошибки в финале Лиги чемпионов, расстался с британской моделью Ианте Роуз, Миа поддержала немецкого футболиста.

«Продолжай улыбаться. Ошибки — это человеческая природа», — написала модель в своем инстаграме под фотографией Кариусу.

Однажды Халифа приняла участие в проекте, организованным Английской премьер-лигой (АПЛ). Актриса фильмов для взрослых в своей социальной сети опубликовала несколько фотографий в футболке английского клуба «Вест Хэм Юнайтед», болельщицей которого является. Девушка так прониклась футболом, что посмотрела все матчи «молотобойцев» в прошлом сезоне и даже посетила игру «Вест Хэма» против лондонского «Арсенала». Тогда актриса в интервью фанатскому телевидению клуба объяснила, почему поддерживает именно «Вест Хэм».

«Я люблю команды, которые сосут. Мне нравятся неудачники. Как американка, я чувствовала бы себя отвратительно, если бы выбрала команду чемпионов», — говорила она.

Известна Халифа и своим интересом к баскетболу. Правда, здесь у модели все складывается не слишком успешно. Два года назад Миа вступила в перепалку с центровым «Филадельфии Сиксерс» Джоэлем Эмбиидом.

Халифа прокомментировала фотографию, на которой Эмбиид и его одноклубники Бен Симмонс и Нерленс Ноэл запечатлены с рэпером Meek Mill, словами «комната, полная Н» (неудачников — прим.ред). Звезда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в ответ написал:

«Сказала девушка, через которую километрами прошли Ч».

Непростые отношения у Мии были и с общественностью из-за своих корней — она родом из Ливана. Вместе с родителями она переехала в Соединенные Штаты, когда ей было семь лет. Девочка закончила американскую школу и стала подрабатывать в ресторане. Там ее заметил один из посетителей и предложил сниматься в фильмах для взрослых.

Карьера Халифы, однако, быстро закончилась. Мие неоднократно приходили угрозы расправы от террористических организаций. Девушка впоследствии призналась, что не хочет, чтобы ее ассоциировали с порноиндустрией.

«Это не то, о чем я мечтала. Я не хотела, чтобы меня ассоциировали с порноактрисой, и стараюсь избегать подобных сравнений.

Теперь я смеюсь над любыми вещами, потому что могло бы быть все намного хуже», — сказала она.

Сейчас Халифа участвует в рекламных кампаниях, активно ведет страничку в инстаграме и иногда приходит на спортивные передачи, чтобы поговорить о любимом «Вашингтоне».