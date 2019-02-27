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Нападающий «Ак Барса» рассказал о разгроме от «Авангарда» 

Газета.Ru + ещё 4 3 часа назад
Нападающий "Ак Барса" Роб Клинкхаммер надеется на успех во второй игре противостояния с "Авангардом", передают "Известия".
Он отметил важность игры без шайбы и давления на оппонентов.
"Мы будем серьезно настраиваться на вторую игру. Конечно, первый матч — не лучший пример того, как надо начинать плей-офф. Но мы посмотрим видео, разберем ошибки, сделаем выводы и внесем коррективы в свою игру. Будем придерживаться нашего первоначального плана.
Нужно больше играть в "форчек" (в давление — прим. "Газеты.Ru") и оказывать давление на "Авангард" по всей площадке", — сказал игрок.
Чемпионы лиги уступили "Авангарду" с разгромным счетом 0:6.
Ранее игроку "Барыса" порезали вены во время матча КХЛ.
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Хоккей , Видео , Роб Клинкхаммер , Газета.Ru , газета "Известия"
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