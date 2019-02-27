Нападающий «Ак Барса» рассказал о разгроме от «Авангарда»

Он отметил важность игры без шайбы и давления на оппонентов.

"Мы будем серьезно настраиваться на вторую игру. Конечно, первый матч — не лучший пример того, как надо начинать плей-офф. Но мы посмотрим видео, разберем ошибки, сделаем выводы и внесем коррективы в свою игру. Будем придерживаться нашего первоначального плана.

Нужно больше играть в "форчек" (в давление — прим. "Газеты.Ru" ) и оказывать давление на "Авангард" по всей площадке", — сказал игрок.

Чемпионы лиги уступили "Авангарду" с разгромным счетом 0:6.

Ранее игроку "Барыса" порезали вены во время матча КХЛ.