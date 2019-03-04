Буллит Овечкина принес «Вашингтону» победу в матче НХЛ с «Рейнджерс»

"Вашингтон" одержал победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" по буллитам со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Клубы не смогли выявить победителя в овертайме, победу "Вашингтону" принес точный бросок капитана команды российского форварда Александра Овечкина в серии послематчевых буллитов.

"Вашингтон" занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 83 очка в 66 встречах, "Рейнджерс" с 65 баллами в 65 матчах идут 13-ми. В следующем матче "Вашингтон" 7 марта сыграет в гостях с "Филадельфией", днем ранее "Рейнджерс" проведет выездную встречу с "Далласом".