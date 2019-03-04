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Овечкин отреагировал на смерь четырехкратного обладателя Кубка Стэнли 

Газета.Ru + ещё 1 13 часов назад
Форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин прокомментировал смерть четырехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" Теда Линдсея, передает РИА "Новости".
"Конечно, это тяжелая новость. Он был легендой мирового хоккея. Я был взволнован нашей с ним встречей, буду помнить ее всю свою жизнь", — цитирует Овечкина журналистка Washington Post Изабель Хуршудян в твиттере.
Линдсей выступал за "Детройт" и "Чикаго Блэкхоукс". Всего он провел в лиге более 1000 матчей. После завершения карьеры "Детройт" вывел из обращения седьмой номер, под которым играл форвард. В 1966 году Линдсей был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.
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Хоккей , Видео , Александр Овечкин , Washington Post , РИА Новости
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