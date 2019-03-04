Овечкин отреагировал на смерь четырехкратного обладателя Кубка Стэнли

"Конечно, это тяжелая новость. Он был легендой мирового хоккея. Я был взволнован нашей с ним встречей, буду помнить ее всю свою жизнь", — цитирует Овечкина журналистка Washington Post Изабель Хуршудян в твиттере.

Линдсей выступал за "Детройт" и "Чикаго Блэкхоукс". Всего он провел в лиге более 1000 матчей. После завершения карьеры "Детройт" вывел из обращения седьмой номер, под которым играл форвард. В 1966 году Линдсей был включен в Зал хоккейной славы в Торонто.