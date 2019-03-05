«Эдмонтон» обыграл «Баффало» матче НХЛ

"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Эдмонтона". Примечательно, что "Баффало" удалось повести в счете 3:1, но потом хоккеисты опустили свое преимущество в конце второго периода.

Для "Эдмонтона" эта победа стала третьей подряд. "Баффало" проигрывает четвертую игру в последних пяти встречах.

Ранее сообщалось, что объявлены три звезды недели в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

"Баффало" — "Эдмонтон" — 3:4 (3:1, 0:3, 0:0)

0:1 — Драйзайтль (Макдэвид, Нурс), 01:28;

1:1 — Айкел (Ристолайнен, Скиннер), 02:42;

2:1 — Миттельштадт (Уилсон, Поменвиль), 13:29;

3:1 — Айкел, 17:24;

3:2 — Кассиан (Макдэвид, Расселл), 36:29;

3:3 — Нурс (Драйзайтль, Ганье), 38:46;

3:4 — Бродзяк (Ларссон, Лучич), 39:55.