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«Эдмонтон» обыграл «Баффало» матче НХЛ 

Газета.Ru + ещё 2 3 часа назад
"Эдмонтон Ойлерз" обыграл "Баффало Сэйбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу "Эдмонтона". Примечательно, что "Баффало" удалось повести в счете 3:1, но потом хоккеисты опустили свое преимущество в конце второго периода.
Для "Эдмонтона" эта победа стала третьей подряд. "Баффало" проигрывает четвертую игру в последних пяти встречах.
Ранее сообщалось, что объявлены три звезды недели в НХЛ.
НХЛ. Регулярный чемпионат
"Баффало" — "Эдмонтон" — 3:4 (3:1, 0:3, 0:0)
0:1 — Драйзайтль (Макдэвид, Нурс), 01:28;
1:1 — Айкел (Ристолайнен, Скиннер), 02:42;
2:1 — Миттельштадт (Уилсон, Поменвиль), 13:29;
3:1 — Айкел, 17:24;
3:2 — Кассиан (Макдэвид, Расселл), 36:29;
3:3 — Нурс (Драйзайтль, Ганье), 38:46;
3:4 — Бродзяк (Ларссон, Лучич), 39:55.
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Хоккей , Видео , Советский спорт
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