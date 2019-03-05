Игрок НХЛ отразил собственный бросок по пустым воротам

Нападающий «Баффало Сейбрс» Джейсон Поминвилл отразил собственный бросок по пустым воротам в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Эдмонтон Ойлерс». Видеозапись появилась на YouTube-канале Sportsnet.

В конце третьего периода партнер вывел Поминвилла на пустой угол ворот, а тот попытался отправить шайбу в сетку в одно касание. В результате форвард не смог попасть по шайбе, и она медленно покатилась в ворота. Пересечь линию ей не дал сам Поминвилл: он занес клюшку назад и задел шайбу, которая отлетела к соперникам.

Эпизод произошел при счете 4:3 в пользу «Ойлерс». К финальной сирене счет не изменился.