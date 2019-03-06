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Российский хоккеист раскритиковал жизнь в США 

Рамблер + ещё 4 31 минуту назад
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Российский хоккеист Алексей Терещенко, выступающий за минское «Динамо», раскритиковал жизнь в Европе и США.
Терещенко признался, что не понимает, за что иностранцы, выступающие в России или Белоруссии, негативно высказываются о жизни в этих странах.
«Не понимаю иностранцев, которые негативно высказываются о России или Беларуси. Пускай сначала посмотрят, что у них происходит. Когда мы в двадцать первом веке приезжаем на матч Евротура в Швецию и принимаем душ в холодной воде, это нормально?», — возмутился он в интервью «Советскому спорту».
Терещенко добавил, что и Соединенных Штатах не так все гладко.
«В 2014 году мы с семьей три месяца прожили в Майами. Так там шаг влево от центра города — уже гетто. Цены на здоровую пищу — огромные. Один поход в магазин обходится в 300 долларов — просто катастрофа. Дети приходят на пляж, а там бегают обнаженные гомосексуалы. Ну что это такое?», — заявил хоккеист.
Терещенко призвал спокойно относиться к высказываниям иностранцев, которые приезжают в Россию или Белоруссию «зарабатывать, а не играть».
Алексей Терещенко трижды становился чемпионом мира в составе сборной России. Выступал за московское «Динамо», «Ак Барс» и «Салават Юлаев».
Комментарии24
Хоккей , Прочее , Алексей Терещенко
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