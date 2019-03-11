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Панарин высказался об изоляции российского интернета 

News.ru + ещё 6 1 час назад
Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Артемий Панарин прокомментировал изоляцию российского интернета.
«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?», — написал Панарин в своём Instagram.
Сторонники свободного Интернета 10 марта вышли на улицы Москвы. Акция собрала тех, кто протестует против последних законов российских властей, направленных на ограничение свободы слова в Сети.
В феврале Госдума одобрила законопроект об автономной работе интернета в России. Законопроект позволяет властям при необходимости отключить «внешний интернет» и фильтровать трафик — как внутренний, так и внешний. Это позволит сократить до минимума объём передаваемых за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи интернета.
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Хоккей , Интернет , Наука и техника , Политика , Артемий Панарин , Госдума
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