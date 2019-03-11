Панарин высказался об изоляции российского интернета

Нападающий хоккейного клуба «Коламбус Блю Джекетс» россиянин Артемий Панарин прокомментировал изоляцию российского интернета.

«Как можно настолько бояться собственных граждан? Кто что думает? Куда катимся?», — написал Панарин в своём Instagram. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin) 10 Мар 2019 в 8:55 PDT

Сторонники свободного Интернета 10 марта вышли на улицы Москвы. Акция собрала тех, кто протестует против последних законов российских властей, направленных на ограничение свободы слова в Сети.