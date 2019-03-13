Бобровский и Панарин помогли «Коламбусу» одолеть «Бостон»

В Национальной хоккейной лиге стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. "Коламбус Блю Джекетс" на своей площадке принимал "Бостон Брюинз". Хозяева льда добились победы со счетом 7:5. Форвард "пиджаков" Артемий Панарин отметился голевой передачей.

Она стала для него 49-й в регулярном чемпионате. Всего же в активе россиянина уже 74 (25+49) балла в нынешнем сезоне. Вратарь "Коламбуса" Сергей Бобровский отразил в этой встрече 27 бросков из 31.

В других матчах дня "Даллас Старз" на выезде оказался сильнее "Баффало Сэйбрз" со счетом 2:0, а "Монреаль Канадиенс" дома победил "Детройт Ред Уингз" — 3:1.