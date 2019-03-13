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Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ 

Газета.Ru + ещё 2 59 минут назад
Российский защитник "Аризоны Койотс" Илья Любушкин во время игры регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Сент-Луис Блюз" (3:1) сцепился с американским форвардом и соперником Патриком Маруном, сообщает "Советский спорт".
Инцидент случился в начале второго периода при счете 1:0 в пользу "Аризоны".
Любушкин столкнулся с Маруном около ворот "Койотс". Для 24-летнего игрока это была первая стычка в НХЛ, и россиянин ее вчистую проиграл. Марун нанес Любушкину несколько мощных ударов, остановить его смогли лишь судьи. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа.
В нынешнем регулярном чемпионате Любушкин сыграл в 39 матчах, набрал 4 (0+4) очка.
"Аризона" победила девятый раз в последних 11 матчах и поднялась на восьмое место в Западной конференции. "Сент-Луис" располагается на шестой строчке в турнирной таблице позицию на Западе.
Ранее Евгений Малкин стал пятым россиянином в НХЛ с 1000 очками.
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Хоккей , Видео , Илья Любушкин , Евгений Малкин , Патрик Марун , Советский спорт
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