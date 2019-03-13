Российский хоккеист проиграл первую драку в НХЛ

Инцидент случился в начале второго периода при счете 1:0 в пользу "Аризоны".

Любушкин столкнулся с Маруном около ворот "Койотс". Для 24-летнего игрока это была первая стычка в НХЛ, и россиянин ее вчистую проиграл. Марун нанес Любушкину несколько мощных ударов, остановить его смогли лишь судьи. Оба хоккеиста получили по 5 минут штрафа.

В нынешнем регулярном чемпионате Любушкин сыграл в 39 матчах, набрал 4 (0+4) очка.

"Аризона" победила девятый раз в последних 11 матчах и поднялась на восьмое место в Западной конференции. "Сент-Луис" располагается на шестой строчке в турнирной таблице позицию на Западе.