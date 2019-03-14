В Америке забили мистический гол, шайба сама залетела в ворота

Защитник «Техаса» забросил сумасшедший гол в чемпионате АХЛ.

In case you were wondering what puck luck looks like… 😳🚨 (assisted by stanchion) pic.twitter.com/crJzugG0m8— Texas Stars (@TexasStars) 14 марта 2019 г. Верите ли вы в чудеса? Любой хоккейный болельщик знает, что в этом виде спорта иногда есть место для настоящего волшебства. И речь даже не о каких-то сенсационных результатах, удивительных победах, хотя, конечно, мы восхищаемся и ими. Но какие порой случаются в хоккее удивительные заброшенные шайбы! Широкая аудитория помнит чудо-голы Андрея Маркова в финале Евролиги-1999 и Владимира Копатя на Олимпиаде-2002, да и другие сумасшедшие взятия ворот, случившиеся на высоком уровне. Но зачастую настоящие бриллианты нужно искать не на поверхности.

Недавно мы рассказывали о невероятной шайбе из немецкого чемпионата, которая при всей своей уникальности ещё и стала победной в матче.

Тогда мы окрестили его самым необычным голом сезона, но мы ещё не знали, что произойдёт спустя чуть больше месяца в АХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата встречались команды «Манитоба Муз» и «Техас Старз». В турнирной таблице Западной конференции фарм-клубы «Виннипега» и «Далласа» идут плечом к плечу и, по большому счёту, спорят между собой за место в кубковой восьмёрке. До этой игры у «Манитобы» и «Техаса» было равное количество очков, так что поединок был важен с точки зрения турнирной ситуации.

Первый период оказался безголевым, зато уже к пятой минуте второго отрезка «Манитоба» и «Техас» обменялись заброшенными шайбами. А спустя ещё шесть минут и произошёл этот курьёзный и удивительный эпизод. Защитник «Техаса» Джоэль Хэнли из средней зоны вбросил шайбу в зону атаки. Вратарь фарм-клуба «Виннипега» Эрик Комри выкатился из ворот, чтобы сыграть по шайбе. Однако снаряд после удара о борт совершенно непредсказуемым образом выскочил на пятак «Манитобы», ударился об лёд и по невероятной траектории залетел в уже пустые ворота.

Видели вы когда-нибудь такое? Словно полётом шайбы управлял какой-нибудь волшебник, болеющий за «Техас»! Мне вспоминается разве что эпизод из далёкого сезона-2003/04 российской Суперлиги, когда голкипера «Авангарда» Максима Соколова почти таким же немыслимым образом подвёл шальной отскок от борта.

Автор шайбы «Техаса» — защитник Джоэль Хэнли. Ему 27 лет, и последние четыре сезона он мечется между командами НХЛ и АХЛ. В систему «Далласа» он попал только в нынешнем чемпионате, а до этого поиграл за «Монреаль» и «Аризону». В составе «Старз» он провёл в текущем чемпионате НХЛ 16 матчей, очков не набрал и сейчас, похоже, крепко обосновался в «Техасе». За такой гол его, конечно, вряд ли поднимут в «Даллас», но свою минуту славы Хэнли получил. Другому участнику эпизода, голкиперу «Манитобы» Эрику Комри 23 года, и вся его карьера проходит в системе «Виннипега». Но за главную команду в течение четырёх сезонов он выходил всего четыре раза, да и в «Манитобе» не блещет крутой статистикой. Впрочем, в случае с голом Хэнли винить Комри однозначно не стоит. Всё-таки такой сочетание отскоков шайбы от борта и льда случается очень редко, и просчитать его невозможно. Кстати, «Манитоба», несмотря на курьёзный пропущенный гол, сумела выиграть эту встречу и пока опередила «Техас» в таблице АХЛ. Но турнирная ситуация может ещё сто раз поменять, а невероятный гол останется в нашей памяти. За это мы и любим хоккей!