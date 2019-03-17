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Бобровский собирается отдать бутылку алкоголя Панарину 

Газета.Ru + ещё 1 17 марта 2019
Фото: Instagram
Голкиперу "Коламбус Блю Джекетс" Сергею Бобровскому оставили под дверью номера в гостинице бутылку водки, передает "Советский спорт".
Это было сделано в рамках акции, которую фанаты устроили в январе. Один из баров предложил нападающему "Коламбуса" подписать пожизненный контракт с командой взамен на пожизненный запас водки.
Видимо, Бобровского, который также раздумывает уйти из команды, хотят попросить остаться таким же способом.
"Нашел под дверью. Спасибо болельщикам "Коламбуса". Пить не буду. Отдам Артемию", — написал Бобровский в инстасториз, комментируя бутылку алкоголя у себя под дверью.
Ранее сообщалось, что Бобровский признан первой звездой дня в НХЛ.
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