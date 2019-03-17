Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от проигрыша «Тампе» в матче НХЛ

"Тампа" обыграла "Вашингтон" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин забросил 48 шайб в текущем сезоне и возглавляет список снайперов лиги, также в его активе 33 передачи. В 131-й раз Овечкин забил более одного гола за матч в НХЛ и делит восьмое место по этому показателю с финский нападающим Теему Селянне. Лидирует Уэйн Гретцки — 189.

В составе "Тампы" две голевые передачи на счету российского форварда Никита Кучерова, который является лучшим бомбардиром лиги — 117 очков (35 шайб + 82 передачи).

"Тампы" одержала 55-ю победу в сезоне и набрала 114 очков, побив рекорд франшизы, установленный в сезоне-2017/18 (54, 113). Кроме того, команда стала 12-й в истории НХЛ и четвертой за последние 22 года, которая смогла выиграть в регулярном чемпионате 55 и более матчей.

"Тампа" лидирует в таблице Восточной конференции, команда ранее обеспечила себе выход в плей-офф. "Вашингтон" занимает четвертое место на Востоке с 91 очком в 72 матчах.