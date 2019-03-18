Ушел из жизни легендарный игрок и тренер «Автомобилиста»

На 67-м году жизни умер известный свердловчанин, ветеран хоккейного клуба «Автомобилист» Виктор Александрович Кутергин. За клуб Кутергин сыгран 13 сезонов, причем на протяжении многих лет оставался капитаном команды.

«Наш клуб приносит искренние соболезнования родным и близким Виктора Александровича», — сообщили на официальном сайте ХК «Автомобилист».

Причины смерти спортсмена не сообщаются.

Виктор Кутергин за спортивную карьеру несколько раз выступал за сборную Советского Союза, а в 1975-м стал чемпионом СССР. Уже на следующий год он стал первым советским спортсменом, который забил гол в ворота действующих чемпионов заокеанской лиги, и первым свердловским хоккеистом, который отличился в матче с профессиональным клубом НХЛ.

В сложные 90-е после окончания спортивной карьеры, Кутергин стал работать тренером в «Автомобилисте», с 1993 по 1995 годы был главным тренером команды.

20 ноября 2018 года во время встречи «Автомобилиста» и «Нефтехимика» в КРК «Уралец», отдавая дань уважения легендарному игроку и тренеру, команда подняла под своды именной свитер Кутергина, а сам Виктор Александрович провел торжественное вбрасывание шайбы в ворота.

Редакция «URA.RU» приносит искренние соболезнования родным Виктора Александровича Кутергина.