«Спартаку» нашли нового главного тренера 

Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок близок к тому, чтобы возглавить московский «Спартак». В настоящий момент 56-летний специалист консультирует весь институт национальных команд страны.
Как информирует РИА Новости, Знарок является основным кандидатом на вакантную должность. В октябре 2018 года свой пост оставил Вадим Епанчинцев. До конца сезона «Спартаком» руководили генеральный менеджер Алексей Жамнов и тренеры Игорь Уланов с Максимом Соловьевым.
«Красно-белые» завершили сезон, уступив СКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт противостояния — 2:4.
Ранее News.ru сообщал, по какой причине форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч с «Филадельфией».