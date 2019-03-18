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«Спартаку» нашли нового главного тренера 

News.ru + ещё 15 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок близок к тому, чтобы возглавить московский «Спартак». В настоящий момент 56-летний специалист консультирует весь институт национальных команд страны.
Как информирует РИА Новости, Знарок является основным кандидатом на вакантную должность. В октябре 2018 года свой пост оставил Вадим Епанчинцев. До конца сезона «Спартаком» руководили генеральный менеджер Алексей Жамнов и тренеры Игорь Уланов с Максимом Соловьевым.
«Красно-белые» завершили сезон, уступив СКА в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. Общий счёт противостояния — 2:4.
Ранее News.ru сообщал, по какой причине форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин пропустил матч с «Филадельфией».
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Хоккей , Олег Знарок , Евгений Малкин , Вадим Епанчинцев , Алексей Жамнов , Игорь Уланов , Максим Соловьев , Спартак , РИА Новости
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